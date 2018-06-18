|739 просмотров
Порохобот отжигает: Крым не ушёл, он на спецзадании по развалу России
Украина не потеряла Крым, а отправила полуостров на спецзадание по развалу экономики России.
Об этом во время конференции в Днепропетровске работающий на администрацию Петра Порошенко украинский блогер Андрей Полтава, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«Я не согласен с модератором по поводу того, что не в наших руках возврат Крыма. Давайте признаем, как это есть на самом деле: Крым находится на спецзадании, он разваливает экономику РФ изнутри (аплодисменты – ред.)
Если сейчас мы скажем, что кто-то придёт, и нам вернут или не вернут, – нет, Крым – это Украина. Временные рамки мы не можем обозначить, но рецепт очень простой: нет России – не у кого забирать Крым, он сам вернётся. Прилагаем к этому усилия», – призвал Андрей Полтава.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.