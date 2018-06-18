18.06.2018, Днепропетровск, Владимир Гладков

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Порохобот отжигает: Крым не ушёл, он на спецзадании по развалу России

Украина не потеряла Крым, а отправила полуостров на спецзадание по развалу экономики России.

Об этом во время конференции в Днепропетровске работающий на администрацию Петра Порошенко украинский блогер Андрей Полтава, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не согласен с модератором по поводу того, что не в наших руках возврат Крыма. Давайте признаем, как это есть на самом деле: Крым находится на спецзадании, он разваливает экономику РФ изнутри (аплодисменты – ред.)

Если сейчас мы скажем, что кто-то придёт, и нам вернут или не вернут, – нет, Крым – это Украина. Временные рамки мы не можем обозначить, но рецепт очень простой: нет России – не у кого забирать Крым, он сам вернётся. Прилагаем к этому усилия», – призвал Андрей Полтава.