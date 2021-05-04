Порохобот растолковал, как «условный Киркоров» убивает Украину

04.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Помимо армии, вопрос безопасности Украины напрямую зависит от того, насколько страна развернётся от России к Западу, начиная от энергетических – и заканчивая гуманитарными аспектами.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ants network» заявил убеждённый «порохобот», экс-боевик «АТО» Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос безопасности стоит не только в вооружённых силах. Это и судебная система, и коррупция в армии, и в общественной жизни. Когда НАТО говорит о безопасности, оно не говорит конкретно о военном блоке. Безопасность – это и энергетическая независимость, чтобы не закупать электроэнергию у России, а мы сейчас опять закупаем.

И вопрос газа, который не нужно закупать у страны-агрессора, а нужно иметь много поставщиков газа, чтобы ни один из них не мог стать монополистом и использовать это как геополитическое оружие. Вопрос информационной безопасности…

В Латвии сегодня прекратили трансляцию 16 российских телеканалов, взяли, выключили – и всё, а у нас целая истерика, что три пропагандистских небольших канала, у которых, на самом деле, нет большого объёма, это же информационные каналы, которые не очень на самом деле большую аудиторию имеют. Но их закрыли, у всех истерика – «нападение на свободу слова!».

Да ничего не случилось, посмотрите на цивилизованные страны! То есть, это вопрос безопасности общей. Мы должны комплексно подходить к вопросу безопасности, а не только к вопросу армии», – рассуждает Гай.

Кроме того, по его словам, важнейшим аспектом в вопросе безопасности является язык.

«Мы должны обеспечить себя от возможности агрессии со стороны Русского мира законодательно – это закон о коллаборации, закон о языке, который был принят. Это очень хорошо влияет на ситуацию. Возможно, это кому-то не понравится, но поверьте мне, когда приезжаешь в Грузию, там очень трудно найти человека, который разговаривает на русском языке.

Даже те деды, которые были в Советском Союзе, в горных сёлах, не всегда при разговоре с вами на русский язык перейдут. Это один из способов защиты, защиты национальных интересов. Соответственно за этим всё остальное.

Это и гуманитарная защита в виде того, что вы смотрите не условного Киркорова, а смотрите классную украинскую музыку, которая, благодаря квотам на украинском телевидении, цветёт! Соответственно, вы попадаете под влияние Украины, а не пропагандистских песен, которые они там поют, соответственно, вы смотрите украинские фильмы, а не русские», – рассказал «порохобот».

Он выразил глубокую убеждённость, что Украине по пути только с «цивилизованным» Западом.

«Нам нужно объединять культурное пространство с Европой, с США, с цивилизованным миром. Нам нужно, чтобы люди могли расширять свой кругозор, и безвиз, к слову, очень многое сделал.

Потому что когда вы приезжаете туда – отвезите туда свою бабушку, она будет шокирована. Просто покажите, отведите её в магазин, покажите, что цены на продукты в Европе такие же, как на Украине», – посоветовал русофоб.