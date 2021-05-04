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04.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Идиотизм, Культура, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Украина, Цензура
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Порохобот растолковал, как «условный Киркоров» убивает Украину

Новости УкраиныПомимо армии, вопрос безопасности Украины напрямую зависит от того, насколько страна развернётся от России...

Помимо армии, вопрос безопасности Украины напрямую зависит от того, насколько страна развернётся от России к Западу, начиная от энергетических – и заканчивая гуманитарными аспектами.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ants network» заявил убеждённый «порохобот», экс-боевик «АТО» Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос безопасности стоит не только в вооружённых силах. Это и судебная система, и коррупция в армии, и в общественной жизни. Когда НАТО говорит о безопасности, оно не говорит конкретно о военном блоке. Безопасность – это и энергетическая независимость, чтобы не закупать электроэнергию у России, а мы сейчас опять закупаем.

И вопрос газа, который не нужно закупать у страны-агрессора, а нужно иметь много поставщиков газа, чтобы ни один из них не мог стать монополистом и использовать это как геополитическое оружие. Вопрос информационной безопасности…

В Латвии сегодня прекратили трансляцию 16 российских телеканалов, взяли, выключили – и всё, а у нас целая истерика, что три пропагандистских небольших канала, у которых, на самом деле, нет большого объёма, это же информационные каналы, которые не очень на самом деле большую аудиторию имеют. Но их закрыли, у всех истерика – «нападение на свободу слова!».

Да ничего не случилось, посмотрите на цивилизованные страны! То есть, это вопрос безопасности общей. Мы должны комплексно подходить к вопросу безопасности, а не только к вопросу армии», – рассуждает Гай.

Кроме того, по его словам, важнейшим аспектом в вопросе безопасности является язык.


«Мы должны обеспечить себя от возможности агрессии со стороны Русского мира законодательно – это закон о коллаборации, закон о языке, который был принят. Это очень хорошо влияет на ситуацию. Возможно, это кому-то не понравится, но поверьте мне, когда приезжаешь в Грузию, там очень трудно найти человека, который разговаривает на русском языке.

Даже те деды, которые были в Советском Союзе, в горных сёлах, не всегда при разговоре с вами на русский язык перейдут. Это один из способов защиты, защиты национальных интересов. Соответственно за этим всё остальное.

Это и гуманитарная защита в виде того, что вы смотрите не условного Киркорова, а смотрите классную украинскую музыку, которая, благодаря квотам  на украинском телевидении, цветёт! Соответственно, вы попадаете под влияние Украины, а не пропагандистских песен, которые они там поют, соответственно, вы смотрите украинские фильмы, а не русские», – рассказал «порохобот».

Он выразил глубокую убеждённость, что Украине по пути только с «цивилизованным» Западом.

«Нам нужно объединять культурное пространство с Европой, с США, с цивилизованным миром. Нам нужно, чтобы люди могли расширять свой кругозор, и безвиз, к слову, очень многое сделал.

Потому что когда вы приезжаете туда – отвезите туда свою бабушку, она будет шокирована. Просто покажите, отведите её в магазин, покажите, что цены на продукты в Европе такие же, как на Украине», – посоветовал русофоб.

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