17.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Колониальная демократия, Политика, Россия, США, Украина
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Порохобот: Украина – полезная «шестёрка» США, Байден нас не «сольёт»

Новости УкраиныЗапад никогда полностью не откажется от Украины, потому что она является удобным инструментом давления...

Запад никогда полностью не откажется от Украины, потому что она является удобным инструментом давления на Россию. Об этом в своем блоге заявил обслуживающий интересы Петра Порошенко украинский политолог Алексей Голобуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский «аналитик» нервно отреагировал на недавнее заявление бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова о том, что Украина неизбежно вернется в орбиту влияния Москвы.

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«Бывший помощник Путина Сурков заявил, что Украину нужно возвращать силой. Да, он не уточнил, что именно вооруженной силой – но Россия другой и не признает, так или иначе, рано или поздно скатывается именно к войне и оккупации. Да, Сурков перестал быть личным помощником Путина чуть больше года назад. Но судя по его словам, Кремль уверен, что рано или поздно Украина перестанет так интересовать Европу и США, и тогда Путин будет практически свободен в своих действиях.

Вот только есть один нюанс: устанет мир от Украины или нет, но мы однозначно при любых условиях останемся важным ресурсом и инструментом прямого воздействия (точнее, давления) на Россию. С любой точки зрения: экономической, политической, военной, демографической, транспортной…

И вот от этого инструмента ни США, ни ЕС не откажутся никогда. Несмотря на любую «усталость», столь желанную для Путина.

И это несколько успокаивает: ни одно проявление некомпетентности власти не повлечет совершенно катастрофические последствия для Украины на международной арене. Просто потому, что мы останемся удобным и действенным инструментом в стратегической геополитике. Да, это не слишком радует самолюбие. Но хотя бы позволит выжить», – заявил Голобуцкий.


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