Порохоботам не удастся косплеить антимайдан 2014 года – мнение

30.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сторонники бывшего президента Петра Порошенко переняли тактику противников Майдана образца 2014 года, однако это не сработает в условиях изменившейся страны, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение выс казал известный киевский блогер, главред интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило.

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“Порохоботы переняли тактику противников Майдана из 2014. Активно критикуют новую власть за малейшие промахи. В стиле «ну вот, а мы же вас предупреждали». Стараются, молодцы, все хорошо, но есть одна проблема – поправку на реальность они сделать забыли.

В 2014 переход власти сопровождался массой бесспорно антиконституционных решений, обвалом экономики, потерей Крыма и возгоранием пожара на Донбассе. Тогда не стоял вопрос – есть за что критиковать или нет? Вопрос стоял, сказать правду или промолчать из соображений политической целесообразности?

Сейчас же произошло… ничего. Вся власть времен Порошенко на месте. Парламент хоть и распущен, но никуда не делся – у старой власти там большинство, имеющее Зеленского в вижу публично и довольно цинично. Кабмин винницких реформаторов тоже на месте, как и алкопрокурор без профильного образования и все прочие чиновники. Власть не поменялась во многом ни де-юре, и уж точно ни де-факто. Даже Петр Алексеевич не бегает по допросам, не улетел в Ростов, а все так же мелькает в СМИ, разводя руками. Порохоботы же делают вид, что у нас тут чуть ли не госпереворот с расстрелами на стадионах. И критикуют Зеленского за… шаурму”, – пишет журналист.

“Что-то мне подсказывает, что так Порошенко с треском проиграет и вторые выборы”, – резюмирует Вячеслав Чечило.