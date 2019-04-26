Порохоботка потребовала от Зеленского срочно пройти два теста

26.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский обязан в ближайшее время, не откладывая в долгий ящик, публично доказать, что он является ярым врагом России и Коломойского.

Об этом в эфире телеканала «Espreso.TV» заявила глава комитета Верховной Рады по международным делам Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне кажется, что уже сейчас, в этот период до инаугурации, Зеленский уже должен был очень чётко думать о своих первых заграничных визитах, какие это будут государства, потому что это тоже определённые сигналы и приоритеты, общаться активнее с Верховной Радой Украины, ибо времени не так много и вызовы остаются те же, что касается даже энергетической безопасности, вопроса «Северного Потока – 2», газового контракта и его позиции. Поэтому первый тест – это тест будет Путиным, от эскалации до подарков, которые он может сделать, и главное не перейти красные линии, которые есть.

Второй тест – тест олигархами, и это будет очень чётко видно сразу, потому что мы поймём, что, скажем, подарки, которые были от Коломойского, что вся его кампания происходила на канале «1+1», а не захочет ли Коломойский дальше, как мы увидели уже после решения суда, получить обратно «Приватбанк», за который государство Украина заплатило 5,5 миллиардов. Есть другие олигархи, которые сегодня поддерживали, завтра, если он не оправдает ожиданий, могут начать войну и полную дискредитацию. Поэтому очень много тестов, здесь очень важно, чтобы от выбора украинцев выиграло государство Украина», – отметила она.

Бывший журналист, а ныне депутат Верховной Рады Сергей Высоцкий также добавил, что Зеленский сам по себе очень противоречивый персонаж: говорит одно, но за спиной у него совсем другой бэкграунд.

«Когда мне говорят, что господин Зеленский – это антиолигархический кандидат, извините, господин Зеленский и есть кандидат олигархического реванша. За Зеленским мы уже видим, кто вложился деньгами в его кампанию. Там есть следы Лёвочкина, следы Коломойского, там есть какие-то непонятные люди, которые имели бизнес вместе с российским Министерством культуры – то есть это такая сборная солянка и у каждого из этой группы влияния, каждого человека, который стоит за новым избранным президентом есть свои интересы, и эти интересы не пересекаются, они конфликтны друг к другу.

Есть ожидания, но я не понимаю, как можно либерализировать экономику, когда за тобой стоят три-четыре центра влияния олигархических. Я не понимаю, как можно делать какие-то решительные шаги по противодействию российской агрессии, когда ты ориентируешься на половину своего электората, который не хочет этого видеть и считает Россию другом. Я не понимаю, как можно осуществлять последовательную государственную политику в таких условиях, если внутри тебя, в восприятии собственном, нет понимания, куда страна должна двигаться», – задается риторическими вопросами политик.