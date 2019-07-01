Порохоботы бьют в набат: Зеленский повесил на Порошенко пятнадцать тысяч убитых в Донбассе

01.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Окружение новоизбранного президента Владимира Зеленского озвучивает откровенные призывы к федерализации и пересмотр языкового закона.

Кроме того, подрывается вся концепция «российской агрессии», на которой была построена политика Украины последние пять лет.

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Об этом в ходе экстренного брифинга с тревогой заявил член президиума ЦС партии Порошенко «Европейская Солидарность», политолог и русофоб Сергей Таран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы услышали первый тревожный звоночек от представителя президента в парламенте Степанчука, который заявил, что на Украине должен быть создан двухпалатный парламент, который как правило существует в странах, в которых есть федерализация…То есть, предлагать на Украине двухпалатный парламент в условиях внешне инспирированного сепаратизма то же самое, что тушить пламя бензином…

После этого первого звоночка сегодня был настоящий набат, который прозвучал в словах Богдана, руководителя Офиса президента, несколько тезисов которого в интервью не могут не вызывать тревогу», – заявил политолог.

Таран возмущен, что предложенные Богданом механизмы – «и есть федерализация».

«Он предложил, чтобы местная власть избиралась напрямую гражданами – это элемент федерализации. Это очень тревожная история. Также Богдан заявил о том, что русский язык должен быть официальным на оккупированных территориях после их возвращения. При этом он подчеркнул, что украинский язык может быть ограничен анклавом трёх западных областей – то есть, он предлагает, что украинский язык должен быть не государственным национальным языком, а только в одном регионе, в другом – русский, а в центре должна быть какая-то абсолютно непонятная языковая гибридная ситуация», – паникует Таран.

Также его озадачили слова Богдана об ответственных за происходящее на Донбассе в течение пяти лет.

«Якобы она лежит не столько на РФ, сколько на каких-то неверных действиях бывшей власти. Когда его спросили о том, как они собираются защищать «мову», он сказал, что как же мы будем настаивать на украинском языке, если для этого надо, цитирую, «угробить ещё 15 тысяч человек». То есть, ответственность за гибель украинских граждан, согласно этого тезиса, лежит не на РФ, не на Путине, а на каких-то действиях украинской власти», – сокрушался он.

Возмутило порошенковцев и то, что Богдан не сказал ни слова о судьбе Крыма и стратегии его возвращения.

«К этому плану осталось только добавить пункт о праве областей выходить из состава Украины через местный референдум», – отметил политолог.

Таран от лица всей партии «Европейская солидарность» призвал Зеленского озвучить его собственную позицию по этим вопросам.

«Разделяет ли он позиции своего окружения? Является ли это уже официальной позицией Украины, которую Зеленский будет защищать на всех международных площадках?» – призвал порохобот.