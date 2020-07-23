23.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Криминал, Политика, Украина
Просмотров:

Порохоботы хотят крови и разочарованы, что ее не было в Луцке


Сторонники сильной руки в Украине разочарованы, что инцидент с захватом заложников не закончился кровью и трупами и на этом спекулируют те, кто выдают произошедшее за постановку.

Об этом на своем Youtube-канале заявил эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Все эти наши виртуальные воины плачут о сильной руке и хотят маленького Путина в Украине – только жовтоблакитного. Все эти порохоботы и иже с ними по большому счету хотят своего Путина, чтобы бил по столу кулаком. Вот эти вот все кровожадные жабы, которые визжали, что туда должен приехать спецназ, стрелять, там террорист и такое прочее.

В этой всей истории страшно, что большое количество людей хочет крови и разочарованы, когда ничего не произошло. Они рассматривают это сквозь призму сериала, шоу. И на этом играют политики, которые начинают говорить, что это – спектакль, постановка», – сказал Романенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть