Порохоботы хотят крови и разочарованы, что ее не было в Луцке

23.07.2020, Киев, Игорь Петров

Сторонники сильной руки в Украине разочарованы, что инцидент с захватом заложников не закончился кровью и трупами и на этом спекулируют те, кто выдают произошедшее за постановку.

Об этом на своем Youtube-канале заявил эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти наши виртуальные воины плачут о сильной руке и хотят маленького Путина в Украине – только жовтоблакитного. Все эти порохоботы и иже с ними по большому счету хотят своего Путина, чтобы бил по столу кулаком. Вот эти вот все кровожадные жабы, которые визжали, что туда должен приехать спецназ, стрелять, там террорист и такое прочее.

В этой всей истории страшно, что большое количество людей хочет крови и разочарованы, когда ничего не произошло. Они рассматривают это сквозь призму сериала, шоу. И на этом играют политики, которые начинают говорить, что это – спектакль, постановка», – сказал Романенко.