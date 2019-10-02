Порохоботы кличут с утра толпу под Верховную Раду, а вечером на Майдан

02.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты собирают сторонников на очередной Майдан. Так, по словам депутата Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Софии Федыны, противники подписания «формулы Штайнмайера» соберутся завтра с утра под зданием парламента, а вечером – на Майдане.

Об этом она заявила, обращаясь к собравшимся сегодня протестующим на Майдане Независимости, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть вопрос – что делаем дальше. Первый вопрос – все почти есть в соцсетях, у всех есть соседи, у всех есть старые контакты с майданов. Завтра – годовщина «Революции на граните». Я думаю, что это очень символический момент. Собираем всех, кого можно. Информируем, звоним, пишем. Сегодня только наше общее возмущение даст возможность там показать, что люди возмущены.

Второй момент – завтра в 10 начинается Верховная Рада. Кто может – подходите к Верховной Раде, чтобы сразу поставить вопрос отчета президента перед людьми и Верховной Радой, что они такого наподписывали, и как вообще имели совесть это сделать.

Третий момент – завтра вечером, семь часов, собираемся тут, подтягиваемся. Я надеюсь, коллеги настроят и колонку, и микрофон. Мы должны снова и снова тут быть, пока не отстоим свое. А до того момента должны группировать все силы», – заявила Федына.

Среди собравшихся сегодня был замечен и замглавы запрещенного в РФ Меджлиса, депутат Рады Ахтем Чийгоз, заявивший о начале сдачи Украины: «На мой взгляд, это начало гибридной сдачи оккупированных территорий. Сказать, что президент и его окружение не понимают, что цель была не захватить только Крым и развязать войну на Востоке, а потом оставить Украину в покое – пусть никто не забывает, что Россия никогда никого в покое не оставляла».