Порохоботы митинговали в центре Киева – Поярков стал «гвоздем программы»

24.05.2020, Киев, Игорь Петров

Несколько тысяч националистов провели в центре Киева очередную акцию «Стоп реванш», ставшую первым массовым мероприятием в Киеве после начала ослабления карантина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В акции участвовали представители «Национального корпуса», «Демократической сокиры», организации «Дело громад», ВО «Свобода» и других националистических организаций.

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Участники требовали «обратить внимание общественности на реванш пророссийских и олигархических сил», «капитуляцию» в конфликте на Донбассе и обнищание населения.

Митингующие держали плакаты с надписями «Зе, воюй с Россией, а не с патриотами», «Цепь реванша: Путин, Янык, Портнов, Бабиков, Вовк», «Зе, где исполненные обещания?», «#СТОП РЕВАНШ», и другие, в том числе, плакат в виде железно-дорожнорго билета «Киев-Ростов» на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой и плакат с фото Дмитрия Гордона с надписью «Агент штопапный».

На митинге выступали представители организаций-участников акции, журналисты и общественные деятели. Общий мессидж выступлений – «Зеленский предает интересы Украины и должен или изменить свою политику, или уйти».

«Создаются координационные советы (с участием Киева и представителей ЛДНР, – ред.), которые, почему-то, должны решать, каким должно быть будущее Украины. Меняется повестка дня, Россия уже не «страна-агрессор», а сторонний наблюдатель.

Украину вынуждают садиться за стол с марионетками Кремля, ЛДНР. Это недопустимый позор. Равнодушие – самый надежный союзник той власти, которая сейчас ищет путь капитуляции перед Кремлем», – заявил экс-депутат парламента и бывший боевик АТО Андрей Тетерук.

«Эта власть должна уйти как можно скорее. У нее выбор – или уйти через выборы, или так, как убежал Янукович. Мы готовы к обоим вариантам», – заявил экс-зампред СБУ Андрей Левус.

«Гвоздем программы» стало выступление ведущего телеканала Петра Порошенко «Прямой» Сергея Пояркова, который с шутовским колпаком на голове изображал Владимира Зеленского, издевался над его высказываниями, в том числе, и на недавней пресс-конференции, – перекривлял его голос, заявив, что характерная хрипотца у Зеленского появилась после того, как тот пытался «перестать пукать».

Выступление Пояркова присутствующим очень понравилось, ему аплодировали.

Это не первая подобная выходка оратора. В январе этого года за высказывание в эфире телеканала «прямой» СБУ объявило ведущему Пояркову подозрение в «угрозе убийством» президенту Владимиру Зеленскому по части 1 статьи 346 УК, его допрашивали, судили, но отпустили под личное обязательство.