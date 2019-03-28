Порохоботы нашли главного спонсора Зеленского. И это не Коломойский

28.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Большая часть средств, полученных комиком и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским на его избирательную кампанию поступила от людей, тесно связанных с Андреем Портновым — близким соратником экс-президента Виктора Януковича, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист проекта «Наші Гроші» Юрий Николов.

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«Портновцы — спонсоры Зеленского. Или инвесторы? Посмотрел по сайту НАЗК кто официально жертвовал Зеленскому. Всего засветились 68 млн грн от 230 людей с начала февраля. Среди жертвователей, оказалась сравнительно большая куча юристов, связанных с Андреем Портновым и Андреем Богданом, которого называют чуть ли не главным в штабе Зеленского. Вносили они кто полтинник, кто сотку (тыс грн)», — сообщил Николов.

Он перечислил целый ряд связанных с Андреем Портновым спонсоров Владимира Зеленского, уточнив, что это только те из них, которые были обнаружены при беглом изучении списка.

«Вот кого заметил: Евгений Веничук и Игорь Мендограло — соответственно бывший директор и актуальный подписант фирмы „Укррослизинг“. Раньше Веничук официально светился как партнер Гранцева, который партнер Портнова. Валентина Стародубцева, бухгалтер адвокатского объединения „Пукшин і партнери“, там, где старшим партнером трудится Андрей Богдан. Дмитрий Барабин, был адвокатом в „Бона фидес“ Пукшина», — отметил журналист.

По его сведениям, в списке «благодетелей» Зеленского оказалось также много «портновцев», связанных с ним еще со времен сотрудничества Андрея Портнова с Юлией Тимошенко.

«Владимир Макар, адвокат. Анна Косинова, адвокат АО „Колегія правозахисників“ Петрашко, Макара и Гранцева. Ирина Спринская, адвокат, была помощницей нардепа от БЮТ Владимира Пилипенко, входившего в группу „молодых юристов“ Портнова. Константин Гранич, тоже был помощником Пилипенко. Карина Микитян, была помощницей Портнова и Пилипенко. Оксана Мангул, директор юркомпании „Корпоративні технології“ Петрашко и Гранцева с Фесенко», — перечислил Юрий Николов.

Также существенные суммы в поддержку Владимира Зеленского внесли его жена и партнеры по бизнесу из “Квартала-95”.

Сам Портнов откликнулся на “компромат” в присущей ему манере.

“Порохоботские СМИ сообщили, что Портнов финансирует Зеленского, обнаружив в его финансовой отчётности пятого помощника моего троюродного внучатого племянника по дедушкиной линии. Черти тупые, вам уже ничего не поможет, потому что у вас обнаружились прямые кражи из государственного бюджета с прямым перечислением украденного на кампанию вашего тупого патрона. Будете по делу одной бандой проходить”, – пообещал он в своем телеграмм-канале.