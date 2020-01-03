Порохоботы обвинили зеленоботов в цензуре за снятие с проката мультфильма с «президентом-ослом»

03.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

В украинских кинотеатрах прекращен показ мультфильма «Король осел», главный герой которого якобы является прототипом президента Владимира Зеленского.

«Король осел» – мультфильм пакистанского производства, премьера которого на Украине состоялась 12 декабря 2019 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По сюжету главный герой – осел Мангу становится избранным королем своего государства вместо ушедшего льва. Он не разбирается в политике и правилах этикета, но очень хочет сделать свое государство великим.

«Нам нужен народный кандидат, даже если это будет осел», – говорили жители сказочной страны.

При этом в украинском дубляже мультфильма главный герой часто произносит фразу нынешнего президента Украины: «Дякую, дуже дякую» (Спасибо, большое спасибо – прим. ред.).

Многие оппозиционно настроенные к Владимиру Зеленскому политики и общественники сразу нашли в нем сходство с королем ослом, а прекращение проката данного мультфильма на Украине в период новогодних праздников назвали цензурой.

«Сняв с проката этот мультфильм, нынешняя власть только доказала, что все, в том числе и сам Зеленский, понимают, что он действительно является аналогом того осла. Большое спасибо», – заявил в Facebook глава общественной организации «Доступное жилье ветеранам АТО» Виктор Квятковский.

В свою очередь, обиженные зеленоботы оправдывают снятие мультфильма с показа тем, что у картины «подошло к концу прокатное удостоверение».