03.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Порохоботы обвинили зеленоботов в цензуре за снятие с проката мультфильма с «президентом-ослом»

В украинских кинотеатрах прекращен показ мультфильма «Король осел», главный герой которого якобы является прототипом президента Владимира Зеленского.

«Король осел» – мультфильм пакистанского производства, премьера которого на Украине состоялась 12 декабря 2019 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По сюжету главный герой – осел Мангу становится избранным королем своего государства вместо ушедшего льва. Он не разбирается в политике и правилах этикета, но очень хочет сделать свое государство великим.

«Нам нужен народный кандидат, даже если это будет осел», – говорили жители сказочной страны.

При этом в украинском дубляже мультфильма главный герой часто произносит фразу нынешнего президента Украины: «Дякую, дуже дякую» (Спасибо, большое спасибо – прим. ред.).

Многие оппозиционно настроенные к Владимиру Зеленскому политики и общественники сразу нашли в нем сходство с королем ослом, а прекращение проката данного мультфильма на Украине в период новогодних праздников назвали цензурой.

«Сняв с проката этот мультфильм, нынешняя власть только доказала, что все, в том числе и сам Зеленский, понимают, что он действительно является аналогом того осла. Большое спасибо», – заявил в Facebook глава общественной организации «Доступное жилье ветеранам АТО» Виктор Квятковский.

В свою очередь, обиженные зеленоботы оправдывают снятие мультфильма с показа тем, что у картины «подошло к концу прокатное удостоверение».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть