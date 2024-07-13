Порохоботы предложили замотать жену Зеленского в окровавленные бинты

Вадим Москаленко.  
13.07.2024 15:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 683
 
Война, Дзен, Русофобия, Украина


Украинское руководство не смогло воспользоваться возможностью начать новый виток антироссийской пропаганды после удара по детской больнице в Киеве.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство не смогло воспользоваться возможностью начать новый виток антироссийской пропаганды после удара по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«У этой трагедии был единственный позитивный момент, он очень сильный – Украина снова объединилась, сильно разозлилась, и укрепилась в своей жажде победы.

Воспользовалась ли этим власть – с моей точки зрения, информационно она это не использовала никак. В первую очередь, я в жизни не критиковал жену президента, но мне кажется, она должна была быть одной из первых на этих руинах. Или, по крайней мере, выразить своё сочувствие как женщины», – сказал Луценко.

«Мне кажется, что власть должна была вбросить серьёзные деньги, чтобы во всём мире моментально появились впечатляющие кадры. Может, кому-то это покажется циничным, но окровавленные бинты должны были быть на заседании Совбеза.

Потому что такие вещи пробивают. Должна была быть немедленно сформирована делегация из родителей и детей, чтобы мир брал у них интервью. Кровь – очень сакральная штука в любой пропаганде, и она должна быть использована на полную катушку», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть