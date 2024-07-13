Порохоботы предложили замотать жену Зеленского в окровавленные бинты

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Украинское руководство не смогло воспользоваться возможностью начать новый виток антироссийской пропаганды после удара по детской больнице в Киеве.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У этой трагедии был единственный позитивный момент, он очень сильный – Украина снова объединилась, сильно разозлилась, и укрепилась в своей жажде победы. Воспользовалась ли этим власть – с моей точки зрения, информационно она это не использовала никак. В первую очередь, я в жизни не критиковал жену президента, но мне кажется, она должна была быть одной из первых на этих руинах. Или, по крайней мере, выразить своё сочувствие как женщины», – сказал Луценко.

«Мне кажется, что власть должна была вбросить серьёзные деньги, чтобы во всём мире моментально появились впечатляющие кадры. Может, кому-то это покажется циничным, но окровавленные бинты должны были быть на заседании Совбеза. Потому что такие вещи пробивают. Должна была быть немедленно сформирована делегация из родителей и детей, чтобы мир брал у них интервью. Кровь – очень сакральная штука в любой пропаганде, и она должна быть использована на полную катушку», – добавил он.