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Ещё один эпизод разворачивающейся в условиях сокращения кормовой базы на Украине эпопеи «Сожрите друг друга»: на заседании Верховной рады порохоботка-грантоедка Виктория Сюмар раскрыла схему разворовывания огромных средств Зе-бандой под предлогом восстановления разрушенных войной социальных объектов.

«Коррупционная схема, когда сначала выигрывается тендер за одни деньги, а потом в договор просто вносятся изменения. И вы не сможете получить информацию, как изменились цены на какие-то товары, насколько подорожало выполнение тех или иных работ. Еще одна схема, о которой мне очень много рассказывают, как списываются деньги на ремонт якобы объектов там, где ведутся боевые действия. Деньги списали, школу якобы отремонтировали, никто не принял работы, в конце концов, прилетела ракета – школы нет, деньги списаны», – сказала Сюмар.

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«Кто-то разворовывает средства на крупных глобальных объектах. От нас ждут люди отчета о том, что произошло с фортификациями, чего мы пропустили врага на той же Харьковщине. И ключевое сегодня: а что у нас происходит с защитой энергообъектов? Потому что это тоже, извините меня, как раз о деньгах, о материалах, о расходах. Нам говорили о том, что они защищены. Мы увидели как. Страна сегодня без света именно из-за этого. И этот отчет тоже должен прозвучать в стенах украинского парламента», – потребовала порохоботка.