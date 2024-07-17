Порохоботы раскрыли схемы воровства Зе-банды на «восстановлении» школ

Вадим Москаленко.  
17.07.2024 23:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 389
 
Дзен, Коррупция, Украина


Ещё один эпизод разворачивающейся в условиях сокращения кормовой базы на Украине эпопеи «Сожрите друг друга»: на заседании Верховной рады порохоботка-грантоедка Виктория Сюмар раскрыла схему разворовывания огромных средств Зе-бандой под предлогом восстановления разрушенных войной социальных объектов.

«Коррупционная схема, когда сначала выигрывается тендер за одни деньги, а потом в договор просто вносятся изменения. И вы не сможете получить информацию, как изменились цены на какие-то товары, насколько подорожало выполнение тех или иных работ.

Еще одна схема, о которой мне очень много рассказывают, как списываются деньги на ремонт якобы объектов там, где ведутся боевые действия. Деньги списали, школу якобы отремонтировали, никто не принял работы, в конце концов, прилетела ракета – школы нет, деньги списаны», – сказала Сюмар.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Ещё один эпизод разворачивающейся в условиях сокращения кормовой базы на Украине эпопеи «Сожрите друг...


«Кто-то разворовывает средства на крупных глобальных объектах. От нас ждут люди отчета о том, что произошло с фортификациями, чего мы пропустили врага на той же Харьковщине.

И ключевое сегодня: а что у нас происходит с защитой энергообъектов? Потому что это тоже, извините меня, как раз о деньгах, о материалах, о расходах. Нам говорили о том, что они защищены. Мы увидели как. Страна сегодня без света именно из-за этого. И этот отчет тоже должен прозвучать в стенах украинского парламента», – потребовала порохоботка.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть