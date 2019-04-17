Порохоботы разгоняют фейк про белорусов, погибших в Сирии

17.04.2019, Москва, Елена Острякова

В украинских соцсетях распространяют обращение к сторонникам кандидата Владимира Зеленского в связи с сообщением о гибели белорусских специалистов в Сирии во время налета израильской авиации.

«Зе!приколисты — а вы готовы гибнуть в Сирии при новом Зе!командующем, как вчера погибли белорусы, а месяц назад армянские саперы?! Зе!военком — это вам не того… отпетлять не выйдет — он сам-то в курсе», – говорится в несколько сумбурном сообщении, которое активно публикуют сторонники Петра Порошенко.

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О том, что во время ночного удара по территории Сирии погибло несколько белорусских и северокорейских военных, сообщило израильское издание «Debka».

Вместе с тем, представители Государственного военно-промышленного комитета и посольства Беларуси в Сирии в интервью оппозиционному прозападному изданию «Белсат» опровергли эту информацию.

По мнению 9-го израильского канала, информации «Debka» доверять не стоит, поскольку сайт известен распространением фейковых новостей.

ВВС Израиля 13 апреля нанесли авиаудар по Научно-исследовательскому центру в сирийском городе Масьяф. Научный центр занимался усовершенствованием ракет класса «земля–земля», которые после доработки должны были поставить их ливанской военизированной организации «Хизбалла».

Власти Беларуси подчеркивают, что участие страны в сирийских событиях заключалось только в поставке гуманитарных грузов на сумму порядка полумиллиона долларов.

Вместе с тем, еще в 2017 году президент Сирии Башар Асад заявил, что «Беларусь вместе с Россией является основным игроком на международной арене в отношении той войны, которая ведется против Сирии».