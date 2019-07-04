Порохоботы снова бузили под окнами малохольного Зеленского

04.07.2019, Киев, Игорь Петров

Около 300 человек приняли участие в акции подконтрольной Петру Порошенко общественной организации «Видсич» («Отпор») под стенами президентской администрации в центре Киева. Собравшиеся требовали «не допустить реванша», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Акция началась с митинга, на котором участники заявили, что не позволят власти пересечь «красные линии», и что таким «красными линиями» являются единственный государственный украинский язык, движение в НАТО и ЕС, продолжение декоммунизации (дерусификации), сохранение унитарного устройства Украины.

Затем «активисты» прошли от администрации президента к Верховной Раде, Кабмину и Майдану Незалежности, прилепляя на уличные столбы таблички с соответствующими ключевыми словами («язык», «армия», «евроинтеграция», «декоммунизация» и пр.).

Они также протянули красную нить от Администрации президента к парламенту и Кабмину. Все это должно было подчеркнуть, что их требования касаются этих центральных органов власти.

«Красная нить, которую мы оставляем за собой символизирует «красные линии», те вопросы, которые не может нивелировать власть. Это основополагающие вещи, и если любой чиновник нарушит эти линии – это будет означать для нас возможность, желание и потребность сделать так, чтобы этот человек был отстранен от власти», – заявила «порохоботка» Екатерина Чепура.

Участники акции нести несколько плакатов с надписью «Не пересекай красную линию!» и скандировали лозунги «Наш язык – наше оружие!», «Слава Украине – героям слава!», «Украина превыше всего!», «Путин – ***!», «Совок не пройдет!», «Банду – геть!», «Одна единая соборная Украина!», «Реванш не пройдет!» и пр.

Реванш уже начинается, заявляли участники, примером чему является возвращение старого названия проспекту Жукова в Харькове. «В Харькове было отменено решение о переименовании проспекта Жукова. Это уже пересечение линии. И это вызывает прямо противоположный эффект, все понимают, что это не просто памятник, это реванш. Мы этого не собираемся допускать», – сказала Чепура.

Акция прошла без происшествий и закончилась у стелы на Майдане.