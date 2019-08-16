Порохоботы закатили истерику из-за отказа украинцев умирать на войне

16.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Большая часть украинцев до сих пор не понимает, что находится в независимой стране и является для Украины просто «случайными людьми».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил политтехнолог Алексей Голобуцкий, обслуживающий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 1991 году половина страны, чуть ли не большая часть, как после какой-то пьянки проснулись утром и видят, что кто-то рядом лежит – вот так они увидели независимость. «Как это так, мы жили в Советском Союзе – тут бац, и в какой-то Украине». Даже страшнее, что большая часть людей так и пребывают, 28 лет прошло, они до сих пор не понимают, что такое Украина, что это такое в принципе – ну они случайные люди абсолютно. Но это наши граждане, они голосуют – и всё», – отметил пропагандист.

Он сокрушается, что многие люди просто не идут воевать, к тому же плевать хотели на Донбасс и Крым.

«Поэтому мы должны быть реалистами, что у нас не могло быть другого отношения к войне. Устали реально, потому что люди живут в XXI веке, если им бомба не падает где-то во дворе и т.д., для них это телекартинка, которая дальше. Я знаю уйму людей, которые сказали, которых спрашиваешь: «Почему ты [воевать не пошёл]?» «Ну, я там не мог, у меня проблема с глазом». «А вот чего ты, молодой парень?» Он говорит: «А что, зачем? За Донбасс? Да я никогда там не был, мне плевать на него? Крым? Слава Богу, что его забрали, по крайней мере сейчас можно ездить в нормальные страны, нормально отдыхать, слова не буду говорить, какой Крым был».

И таких людей масса, а партия «Слуга народа» пришла на желании обывателя, грубо говоря – то есть это люди, которые хотят, чтобы их не пугали постоянно войной, милитаризацией и так далее, хотят, чтобы их не стыдили вот этим: «Почему они, ребята эти служат там, гибнут, а вы сидите по ресторанам» – они не хотят это слушать просто», – подчеркнул политтехнолог.

Избранный нардеп Верховной рады от партии «Европейская солидарность» София Федина чуть не пустилась рыдать, от отчаяния, что большинство украинцев не собирают кишки в пакетах и живут слишком хорошо в воюющей стране.

«Когда у нас говорят, что люди устали от войны, я напомню, от чего вы устали. Вы устали от того, что у вас есть руки и ноги, а у кого-то их нет. Вы устали от того, что не надо кишки собирать, складывать это в пакеты и потом идентифицировать, чьё это тело. Вы устали от того, что вам не нужно, как многим родителям искать своих детей под Зеленопольем или Иловайском, и потом находить где-то там в морге, с телефоном в кармане, но ни одна зараза не посмотрела и не проверила, что есть возможность найти этого человека. Вы устали от того, что по вам не фигачат 120-ми, вы зажрались – я вот так вот скажу.

И извиняйте, может резко, но в конце концов, сегодня слишком хорошо живётся в государстве, в котором идёт война. Посмотрите на очереди в супермаркетах, посмотрите на очереди в аэропортах, когда люди сейчас едут в Египты, Турции, те же Мальдивы, а потом нарекают, что: «Вот, то же на хлеб не намажешь, вот беда в государстве». У нас в 2014 году не должно было быть государства как такового, а оно сегодня есть», – возмутилась соратница Порошенко.