«Пороховая бочка Европы»: От Балкан – к Балто-Черноморской дуге

2024 год начался тревожно. Международная обстановка и до того была очень напряженной, но первые недели нового года только добавили опасений. В субботу экспертный клуб белорусской инициативы «Гражданское согласие» провел круглый стол «Война и мир в 2024 году».

Собравшиеся обсудили угрозы глобальной безопасности, в первую очередь безопасности Белоруссии и России, и попытались дать прогноз того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Полностью дискуссию можно посмотреть по ссылке, а мы предлагаем наиболее интересные мнения.

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Всеволод Шимов, политолог:

На западном контуре России по всей линии границы создана балто-черноморская дуга напряженности от Финляндии до Украины. Финляндия вступила в НАТО, прибалтийские страны всячески создают напряженность в регионе балтийского моря, прорабатываются сценарии морской блокады России на этом направлении. Белорусско-польская и белорусско-литовская граница уже стали традиционным участком напряженности – белорусский балкон, который вклинивается в восточный фланг НАТО является для него серьезным раздражителем. Поэтому, если в начале 20 века пороховой бочкой Европы были Балканы, то сейчас эта пороховая бочка находится между Черным и Балтийским морями, и мы с вами на этой пороховой бочке и сидим. Сегодня ни Россия, ни Запад не готовы к тотальной войне, и они ее не хотят, а, с другой стороны, – в регионе есть геополитическое противостояние. Задача Запада – сдерживание России, ее максимальное ослабление, выдавливание из регионов Балтийского и Черного морей, создание вокруг нее пояса недружественных государств. И белорусская проблема Западом, пусть и отложена, но остается в центре внимания. Белоруссия с точки зрения Запада должна быть переориентирована и тоже включена в этот пояс. Игра идет на грани, и удастся ли эту грань не переступить – вопрос открытый. Большой войны не хотят ни Россия, ни Запад, но та геополитическая игра, которая сейчас ведется, может в нее вылиться. В игре нервов у одной из сторон нервы могут и не выдержать. Особенно, учитывая ядерный фактор.

Елена Андрианова, видеоблогер.

Сейчас происходит передел мира. На Украине сейчас идут позиционные бои и, по большому счету, сейчас никто никуда не продвигается, но нужно помнить слова Путина, который говорил, что борьба идет не за территории, а за будущее мироустройство. Территорий у России достаточно своих, а Украина истощается. Дряхлеющий гегемон просто так своих позиций не сдаст. Посмотрим на военную доктрину США. Кто там основной враг? А основной враг там не Россия и, разумеется, не Беларусь. Основной враг – Китай. И все эти войны идут или за ресурсы или за пути. Сейчас Китай – это мировая фабрика, а основные покупатели его продукции – Евросоюз. Главные пути между ними шли через Ближний Восток. И там начали появляться горячие точки – Ирак, Сирия, ИГИЛ… Через такие территории торговые пути не проведешь. Хотели через Кавказ – там совершенно случайно вспыхивает карабахский конфликт. Дальше – все знают, что у нас на Украине. В 2020 году хотели взорвать Белоруссию, она устояла, а пути обрезать надо, что и было сделано. Война невыгодна Западу, но Запад не всегда поступает рационально. Сейчас война продолжается на Украине, но ресурсы Украины заканчиваются. Кем будут воевать дальше? На мой взгляд, это – Польша и Прибалтика. У меня есть связи с польскими камрадами, они говорят, что поляки это понимают, и они не хотят этой войны, свидетельством чего является большой исход офицеров из польской армии. Вот только поляков никто не будет спрашивать. Ответить на вопрос, какие страны готовят, как ударный кулак против России, можно, посмотрев на то, в каких странах валят памятники. В случае вооруженного конфликта должны с ожесточенностью воевать обе стороны. И, если в «цветущем саду» Борреля для того, чтобы накачать общество ненавистью используются СМИ, то как добраться до россиян, до белорусов? Нужно плюнуть в самое святое, а это – наши памятники. Сказать, что там настолько все просчитано, что они будут воевать этими народами, а себя поберегут, я тоже не могу. К большому моему удивлению, памятники стали валить в самих Соединенных Штатах. Им и себя не жалко.