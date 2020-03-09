«Порошенко – агент Путина, и должен сидеть» – Портнов

09.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Экс-президент Украины Петр Порошенко должен сидеть за воровство и работу на интересы России.

Об этом украинскому телеканалу «112» рассказал юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу обратиться к вам, Петр Алексеевич, – заявил Портнов. – Сейчас мы развернем настоящий комплекс мер. Наша ключевая задача инициировать арест всего вашего имущества, всех активов, конфискацию в пользу государства и распределение среди людей. Вы и ваше окружение должны сидеть в тюрьме… Вы уже ходите на допросы именно по нашим заявлениям, у вас проходят обыски, у вас проходят выемки документов, для вас это только начало».

По словам украинского юриста, из-за того, что Порошенко находился «в полной координации» с бывшим прокурором Рябошапкой, ему сливали всю информацию по открытым против него делам.

«Порошенко входил в правительство Януковича и Азарова еще в 2012 году, -добавил Портнов. – Кто публично поддержал базы Черноморского флота Российской Федерации в украинском Крыму? Это был Порошенко… А кто предложил нам в период войны, в 2014 году федерализацию? Это тоже Порошенко…. Он предложил ее в виде закона об ОРДЛО на Донбассе. Он написал, что там должна быть народная милиция своя, прокуратура, суд – и чтобы оккупированные территории могли заключать трансграничные соглашения с областями Российской Федерации…

Кто в феврале 2015 года подписал Минские соглашения, согласно которым от воли лидеров оккупированных территорий и Российской Федерации зависит переход под контроль Украины границы с Российской Федерацией? Чтобы мы согласовали с ними – лидерами оккупированных территорий, собственный закон о выборах и собственную конституцию».

По словам украинского юриста, он проанализировал тот момент, когда в лексиконе экс-президента Украины появилось слово «модальность» – после подписания Минских соглашений. При этом ранее он никогда не использовал этот термин, но зато его постоянно использовал Владимир Путин, ведя речь о Сирии, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии.

«Я настаиваю, что ему эти соглашения выдали в Российской Федерации уже поправленные лидерами оккупированных территорий, – заявил Портнов. – А кто в российский плен украинских моряков сдал с целью захвата власти и продления полномочий? А в Липецке кто фабрику имел во время войны? Кто платил налоги Российской Федерации в момент острой фазы войны? Кто через них российскую армию финансировал?».

Андрей Портнов также высказал уверенность, что Петра Порошенко нужно судить по статье госизмена за подписание Минских соглашений и сдачу в плен украинских моряков и кораблей ВМФ Украины в ходе инцидента в Керченском проливе.