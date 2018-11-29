29.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Права человека, Сюжет дня, Украина
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Порошенко анонсировал ущемление прав русских на Украине и нашел этому оправдание

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал ограничение прав русских во время военного положения, введенного в стране до 26 декабря 2018 года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправданно», — сказал Порошенко.

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Видеозапись опубликована в Twitter главы Украины.

Ранее в интервью немецкому изданию Bild украинский президент уверял, что власти России якобы намерены захватить всю Украину.

«Путин хочет возвращения старой Российской империи. В Крыму, на Донбассе, он хочет всю страну. Как российский император, каким он сам себя видит. Его империя не может функционировать без Украины, он видит нас колонией. Он хотел этого в начале конфликта, и он все еще хочет этого», — сказал Порошенко. Он также отметил, что украинские власти видят признаки будто бы ведущейся подготовки наземного вторжения со стороны России.

Накануне, 28 ноября, Порошенко подписал принятый Верховной радой закон о введении военного положения до 26 декабря 2018 года на территории Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областей Украины, а также во внутренних водах страны в Азово-Керченской акватории.

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