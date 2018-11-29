Порошенко анонсировал ущемление прав русских на Украине и нашел этому оправдание

29.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал ограничение прав русских во время военного положения, введенного в стране до 26 декабря 2018 года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправданно», — сказал Порошенко.

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Видеозапись опубликована в Twitter главы Украины.

Не треба бігти до крамниць і скупати сірники та сіль. Ніяких обмежень на зняття депозитів, операцій з обміну валют, поїздок за кордон для українських громадян не буде. Для російських громадян ці обмеження будуть введені. І я думаю, що це цілком виправдано. pic.twitter.com/D9ohxiiInX — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 ноября 2018 г.

Ранее в интервью немецкому изданию Bild украинский президент уверял, что власти России якобы намерены захватить всю Украину.

«Путин хочет возвращения старой Российской империи. В Крыму, на Донбассе, он хочет всю страну. Как российский император, каким он сам себя видит. Его империя не может функционировать без Украины, он видит нас колонией. Он хотел этого в начале конфликта, и он все еще хочет этого», — сказал Порошенко. Он также отметил, что украинские власти видят признаки будто бы ведущейся подготовки наземного вторжения со стороны России.

Накануне, 28 ноября, Порошенко подписал принятый Верховной радой закон о введении военного положения до 26 декабря 2018 года на территории Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областей Украины, а также во внутренних водах страны в Азово-Керченской акватории.