«Порошенко, бл#дь, где наше сало?! – скандальное видео с позиций ВСУ

13.11.2018, Киев

Находящимся в Донбассе украинским военнослужащим вместо тушенки и мяса присылают два банана и апельсин на 10 дней.

Соответствующее видеообращение украинского солдата опубликовал на своей странице экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На видеоролике солдат демонстрирует мешок с бананами и апельсинами, заявляя президенту, что такие натовские стандарты питания им не нужны.

«Господин президент, я хотел бы прокомментировать вашу реформу касательно питания в ВСУ, которую вы декларируете по телевидению и вводите в заблуждение наших граждан, что защитники отечества питаются по натовским стандартам.

Продемонстрирую, что до нас доходит, в каком объеме и каком состоянии. Мы вообще не понимаем, что можно из этого есть. Нам выдали бананы, бл*дь. На хрена нам эти бананы. Четыре килограмма бананов на шесть дней вместо мяса. Посмотрите, чем питаются защитники родины. Ваши натовские стандарты на голову не налазят. Мы привыкли есть мясо и сало, а не бананы и апельсины, количество которых составляет – один апельсин и два банана на десять дней. Вместо тушенки, мяса или сала нам дают по банану и апельсину», – рассказал военнослужщий.

В свою очередь Журавко посоветовал голодающим ВСУшникам бежать из такой армии.

«Дорогие друзья! Петр Порошенко неоднократно заявлял: «Я создал самую лучшую армию на планете».И именно поэтому эту самую армию кормят бананами… Бананы вместо мяса. Солдат показывает, чем кормят военнослужащих ВСУ. Да, лично по моему мнению, вы именно обезьяны, потому что нормальный человек не пойдет воевать и рисковать своей жизнью за личное обогащение Порошенко и его свиты. Мой тебе совет, солдат: хочешь мяса – копай червей…

Хлопцы! Бегите от этой войны, не идите служить в украинскую армию! Не присягайте убийцам на верность! Будете здоровее и перед совестью своею чисты», – написал Журавко.