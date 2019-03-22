«Порошенко – боец. Он падает кувырком, поднимается и опять идет на меня»

22.03.2019, Киев, Валентин Филиппов

Главным призом на украинских выборах президента будет возможность экономически «раздеть» Петра Порошенко. Владимиру Зеленскому для победы нужно молчать, Юлии Тимошенко говорить, а Порошенко фальсифицировать. Вашингтонский обком добивается смены киевских элит и держит Игоря Коломойского на безопасном расстоянии. Порошенко пытается перехватить контроль у Арсена Авакова над руководителями УМВД в областях, а сам Аваков испугался выхода боевиков «Азова» из-под контроля.

О том, как лично спускал Порошенко с лестницы кубарем, а он вставал и вновь шел на своего оппонента, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв.

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Валентин Филиппов: Олег, здравствуйте

Вспоминается старый анекдот, когда в Израиле обсуждается возможность войны с Россией. И все, конечно, перепуганы потому что в 20 раз население больше у России, территория больше, ресурсов сколько угодно, и, главное, все агрессоры по отношению к России всегда терпели поражения.

Но, однако, есть другой аргумент.

Вот Франция воевала с Россией, и у них уровень жизни высокий. Германия воевала – и тоже уровень жизни высокий. И так кого ни вспомни.

Tут встает Зеленский и говорит:

– «Игорь Валерьевич, а шо будет, если мы вот нечаянно победим?».

Вот.

У меня к Вам вопрос:- что сейчас может сделать Зеленский, чтобы проиграть?

Олег Царев: Ему надо чаще появляться на экранах не в качестве комика, а в качестве кандидата в президенты. И делать такие заявления, в поддержку Супрун, появляться с Лещенко Сергеем и так далее. И говорить о том, что он дальше будет делать. Говорить о том, что он будет сотрудничать с МВФ, всё такое. Чем больше он будет появляться как действующий кандидат, тем хуже для него.

Валентин Филиппов: Эти заявления по поводу Супрун – это такой размен лишних процентов поддержки населения на поддержку из-за океана?

Олег Царев: В общем-то, у него и так поддержка из-за океана есть. Я точно знаю, что есть, сейчас выстроены контакты, не хочу говорить больше, чем могу сказать, но то, что Зеленский сейчас не беспризорный – это точно.

Валентин Филиппов: То есть, Запад в принципе готов на такого президента как Зеленский? Это даже был бы вариант такой, чтобы смягчить ситуацию?

Олег Царев: Если бы команда Трампа занималась Украиной по-серьезному, то для них это просто лучший вариант. Потому что Зеленский – это новые элиты. У них есть одна проблема – убрать Игоря Валерьевича Коломойского из ближней орбиты. Американцы с этим достаточно хорошо справляются, когда есть необходимость. Вот он сейчас живет в Израиле. Из Швейцарии уехал, потому что уже не безопасно. Из Израиля, как известно …

Валентин Филиппов: Да, казаков не выдают. С Дона выдачи нет.

Олег Царев: Да, с Дона выдачи нет. И это единственное место, где он чувствует себя в безопасности. Поэтому изолировать его достаточно легко. И сказать о том, что победа Зеленского – это однозначно победа Коломойского – нельзя. Потому что Запад однозначно будет что-то делать в случае выигрыша Зеленского, и Коломойский об этом знает. Он знает о том, что жемчужину его бизнеса Приват-анк отобрали под давлением Соединенных Штатов.

Я за два года до национализации Приватбанка смотрел расчеты МВФовцев, которые уже прикинули и подсчитали, во сколько обойдется для экономики Украины национализация Приватбанка и настаивали, что это нужно делать немедленно, потому что … один раз потратить и национализировать или потом бесконечно долго кормить Игоря Валерьевича.

А ведь никому не хочется наблюдать как деньги выделяются, ведь все, что проходит по долларовым счетам – это открытая книга для американцев, вот они как в ведро воды налили, а она через дырку … влили деньги, а они, начиная со следующего дня, через Приватбанк начинают сифонить …

Валентин Филиппов: В Швейцарию … на Кипр

Олег Царев: Поэтому вот такая вот ситуация

Валентин Филиппов: В Москве вроде уже заявили, что не признают победу Порошенко. А всех остальных-то признают?

Олег Царев: Тимошенко и Зеленский, – это то, что признают. Да, кстати, даже по Порошенко есть вопрос, признают или нет.

Валентин Филиппов: Даже так. А мы-то надеялись.

Олег Царев: Сейчас увидим, как все будет проходить, но в международные наблюдатели россиян включили, так что посмотрим, допустят их или не допустят. Поэтому такая вот ситуация, ещё могут быть нюансы.

Валентин Филиппов: Вы политик с опытом и сами были кандидатом в президенты. Вот сейчас, в одесских, по крайней мере, кругах, обсуждается момент оговорки Зеленского, или не оговорки, на встрече с айтишниками. Он начал апеллировать к законодательству Российской Федерации, а не к украинскому. То есть, он называл ставки налогов, которые приняты в России, а не на Украине. Это с чем связано? Это у него райтер из Екатеринбурга, и просто так заполнили, и юрист не посмотрел?

Олег Царев: Мне сложно об этом говорить, что было там на самом деле, но, опять-таки, вернусь к тому, что чем меньше он будет выступать в качестве кандидата в президенты, тем для его рейтинга будет лучше.

Валентин Филиппов: Меня знаете, что испугало? Может, его изначально готовили в президенты России?

Олег Царев: Хорошая шутка. Да, решили: «Какая разница? Там Володя, здесь Володя».

Валентин Филиппов: Есть ли у Порошенко ещё шансы обойти Зеленского?

Олег Царев: Разрыв между Порошенко и Тимошенко небольшой. Поэтому если в ближайшее время чего-то не произойдет прорывного для Тимошенко, то вполне возможно, что она не попадет во второй тур. Потому, что понятно, что админресурс – это админресурс. И два процента – это не тот разрыв в рейтингах, который позволит его обойти.

Поэтому у Тимошенко сейчас целый ряд мероприятий, которые она планирует, которые позволят ей побороться за проход во второй тур. Если она проходит во второй тур, то если с Порошенко, у неё очень хорошие шансы на победу, а если с Зеленским, то шансы у неё не настолько хорошие.

Валентин Филиппов: Им тогда надо как-то спихнуть Зеленского, чтобы он сам отказался, ушел. Тогда вопрос следующего характера: эта тройка, они вообще всерьез дерутся? Или, возможно, что они придут к какому-то соглашению ещё до выборов?

Олег Царев: Они дерутся очень всерьез. Порошенко очень мотивирован на победу, потому что он может потерять всё. «Раздевание» Порошенко – это один из бонусов. Уже сейчас прикидывают, каким образом дальше зарабатывать на Украине. Очевидно, для Зеленского и его команды это бизнес-проект.

Так вот, возможность «раздеть» Порошенко – это один из бонусов, который кому-то можно отдать. Кому-то отдать налоговую, кому-то отдать таможню, кому-то отдать НАК Нафтагаз и так далее. Вот такие темы, на которых можно зарабатывать, много зарабатывать, – не так много. Вот в пятерку топовых тем – это …

Валентин Филиппов: «Раздеть» Порошенко!

Олег Царев: Поэтому он мотивирован на победу. Тимошенко тоже очень мотивирована на победу, потому что для неё это последняя возможность побороться за главный приз.

Для Зеленского, он не так давно поверил, что он может выиграть, и настроения в его команде такие.… Во-первых, все у них хорошо. Они говорят, что даже если вдруг из-за массовых фальсификаций Петя Порошенко сбивает Зеленского, и он не попадает во второй тур или проигрывает во втором туре, то народ будет настолько возмущен, что будет гарантировано, по их словам, Зеленский наберет более 50% на выборах в Верховную Раду.

И этот вариант также устраивает Коломойского, потому что в таком случае ему будет проще контролировать Зеленского. Ну, пройдет Зеленский, а у него заместителями будут Палица там …

Валентин Филиппов: Ну, да…

Олег Царев: Они сформируют Верховную Раду. Ну, будут там конечно братья Шеферы …

Валентин Филиппов: А Вы думаете, что президентские рейтинги перейдут на парламентские рейтинги? Мне кажется, что за Зеленского голосуют: «Ну что нам остается, как посмеяться?», – да?

Олег Царев: Когда его обидят, когда его выкинут, тогда они считают, что он наберет много. Можно спорить, наберет Зеленский больше 50% или меньше 50%, но то, что это будет самая большая фракция в Верховной Раде Украины, – это очевидно.

И в таком случае, по спискам американцы контролировать их не будут. А вот когда уже будет сформирована Верховная Рада Украины, то с ней придется жить. Может, поэтому сейчас Игорь Валерьевич так слабенько финансирует, можно сказать совсем не финансирует избирательную кампанию Зеленского. Фактически первые 5 000 000 $, которые были потрачены на работу избирательного штаба – это деньги окружения Зеленского.

Игорь Валерьевич хотя и обещал до 100 000 000$ финансирование, но пока денег нет. Более того, за рекламу, которая давалась за телешоу с участием Зеленского, 95-й Квартал, фильмы, он должен был получать деньги. И Игорь Валерьевич до сих пор должен ему эти деньги и списывает рекламу его избирательной кампании на 1+1 за счет этих долгов.

Валентин Филиппов: А сможет потом Игорь Валерьевич прийти или позвонить к Володе Зеленскому и сказать «Володя, я же тебя продвинул»? Зеленский ему не скажет: «Игорь Валерьевич, мы тут сами в долгах как в шелках, нам совсем другие люди помогли»?

Олег Царев: В любом случае квота в его фракции будет достаточно большая, потому, что так объективно: если штаб Зеленского во многом состоит из людей Коломойского, то они дальше будут продвигаться по спискам.

Валентин Филиппов: Трудно считать себя человеком Коломойского, если Коломойский мне не дает денег. Хотя, если так происходит, то, наверное, и я человек Коломойского. Ведь он мне вообще никогда денег не давал.

Олег Царев: Дальше ведь следующие выборы, надо будет финансировать выборы в Верховную Раду и так далее. Жизнь – это сложный процесс, выборы – это сложный процесс. И всегда так делают.…

Ему же не выделяют: «Вот на тебе на президентские выборы, а когда их потратишь, чтобы два раза не ходить – вот на тебе на парламентскую кампанию». Это сложный процесс. Дают деньги взамен на какие-то обязательства, проговаривают, договариваются.

А потом с моральной точки зрения.… Зеленский ведь был подчиненным Игорь Валерьевича. Потом зайти, раскрыть дверь ногой и сказать: «Свободен!» – не каждый сможет.

Валентин Филиппов: Мне кажется, что Зеленский – это такой вариант для Штатов. Вроде стала Украина фашистская страна, в тут лица поменяли. Более того, на клоунов, да?

Олег Царев: Один из плюсов Зеленского в том, что он сейчас не ассоциируется со старыми элитами. И я говорил, правда, не в этом интервью, что у меня был товарищ, который очень хотел поучаствовать в выборах Зеленского. Финансово. Он у него был на всех корпоративах, на днях рождения. «Вова, сейчас мы наберем Вову». А у Зеленского сейчас очень серьезная потребность в деньгах, профинансировать контроль за выборами. Контроль за выборами – это международные наблюдатели. Вот, приехали на Украину, уже штат есть. И они, конечно, хотят заработать.

Валентин Филиппов: А нам все говорили: «Вот российские наблюдатели плохие, потому что им надо платить. А вот приедут международные наблюдатели, они независимые…».

Олег Царев: Я не делаю открытия, но международным наблюдателям практически всегда платят. И ещё стоит очередь, у кого они возьмут деньги. Вот брать деньги у Порошенко они не хотят. А кандидатов всего три – Тимошенко, Зеленский и Порошенко. Поэтому наблюдателям надо платить, и это те наблюдатели, когда происходит грубая фальсификация они туда едут, они делают заявление и так далее, и так далее. Поэтому позиция наблюдателя очень важна.

Надо платить членам комиссии и наблюдателям в комиссии. Это от 25 до 50% стоимости избирательной кампании. Это большие деньги. Я просто сам проводил выборы и не один десяток выборов, и примерно представляю бюджет избирательной кампании.

Надо создавать мобильные группы. Мобильная группа – это силовики плюс юрист. Когда наблюдатель видит фальсификации, он звонит, и мобильная группа, они разбросаны по региону, она приезжает, начинает снимать, устраивает крик, звонят в милицию.

Потому что сформировать наблюдателей и членов комиссий, которые вот так вот будут готовы бросаться на амбразуру, просто физически невозможно. Максимум что можно ожидать, это что люди дадут сигнал, о том, что что-то происходит.

Вот в ночь голосования я непрерывно на машинах ездил. Ну, Партия Регионов, Янукович, я ездил по каким-то участкам, где что-то происходило. Приезжал туда, там были депутаты из БЮТа, мы друг на друга долго кричали, требовали пересчета, чтобы все было нормально.

Валентин Филиппов: Ну, мне приходилось, как журналисту это все наблюдать.

Олег Царев: Так вот, мой товарищ не смог связаться с Зеленским, максимум, на что он вышел, это он вышел на Шефир, на братьев, и на руководителя штаба.

Вообще Коломойский интересно сделал. Он должен был профинансировать выборы в регионах, как минимум, и работу штаба. Не все регионы, но многие, были розданы представителям местной элиты, которые взяли на себя затраты. То есть, он очень хорошо, в общем-то, выкрутился. Он проводит вместе с Зеленским очень интересный проект и тратит буквально копейки.

Валентин Филиппов: То есть, это такой шоуменский проект. Человек едет, выступает, и в результате собирает средства, а не тратит. Ну, не привык Зеленский за свое появление на публике платить кому-то деньги, это было бы глупо.

Олег Царев: По-моему была похожая ситуация в Древнем Риме, когда народы моря и народы континента, римляне воевали с Карфагеном, воевали-воевали, Ганнибал уже практически захватил Рим, а Карфаген, народы моря, насколько я знаю, это в достаточной степени семитские были племена. И Ганнибал слал отчаянные письма «Дайте мне ещё чуть-чуть денег, я заплачу своим наёмникам». А ему отвечали «Да ты захватил пол-Рима, пол Римской Империи. Собирай на месте». Денег не дали, и Карфаген был разрушен. Вот чтобы Игорь Валерьевич не сжадничал свой шанс, такой серьезный шанс не пропустил.

Валентин Филиппов: Но вернемся на землю, к действующему президенту. Мы видим, что он сильно нервничает, дерется на своих встречах с избирателями, готов к этому, по крайней мере. Постукивает избирателей. Бесится, реально бесится. Он что-то ещё отчебучить может за оставшееся время?

Олег Царев: Мы с тобой говорили, и я всегда говорил о том, что Петр Порошенко способен на поступки. Он достаточно активный, агрессивный и будет бороться до конца. И нет таких вещей, перед которыми он остановится. В общем, то, что мы видим на Донбассе, то, как он удержался у власти, все это время правил только через кровь людей. Он будет бороться.

У меня была такая ситуация после оранжевой революции, была драка перед входом в ЦВК, там побили милиционеров, кровь, разбили стекло, входную дверь, и меня набрали мои партайгеноссе, говорят: «Олег, приезжай из своего Днепропетровска к нам в Киев, нам без тебя очень сложно».

Была создана такая же, как у оранжевых, боевая группа из депутатов. У меня был кабинет в ЦВК, где я постоянно находился. Я устроил дежурство, у меня было как в армии, четыре депутата днем и ночью дежурили в ЦВК по сменам, а когда были какие-то серьезные дни, я собирал до 20-30 человек. И с того времени как я начал работать, ни одна акция у них не проходила.

А такой группой у оранжевых руководил Петр Порошенко.

Валентин Филиппов: Я помню. Я на всю жизнь запомнил с 2004 года, как Петр Порошенко бьет мента, лежащего на земле, и ещё на него очень по-бандитски орет: «Шо? На кого ты там, это самое …?». Очень убедительно было. Я думал: «Господи, ну как же это? Это же всего лишь Украина, за что вы деретесь?».

Олег Царев: За деньги…..

У меня и до этого были разные там ситуации … Я спину потянул… Это Петя Порошенко, надо было его там … вот он штурмует трибуну, я ему говорю: «Не надо этого делать», а он прет, так активно. На меня никто до сих пор так активно не нападал. Я его поднимаю, выношу, а там Толя Писаренко, олимпийский чемпион по поднятию тяжестей, он его принял, но спину я потянул.

И если там некоторые депутаты говорили «нет-нет, все нормально», то Петя всегда действовал очень жестко. И в рамках противостояния во времена оранжевой революции мне пришлось несколько раз его спустить с лестницы. Причем он падает кувырком, поднимается и опять идет на меня.

Валентин Филиппов: Пьяного Бог бережет.

Олег Царев: Он будет до последнего. В день, когда объявили Януковича президентом, Сережа Кивалов очень долго согласовывал, на каких условиях он выполнит свою работу и объявит Януковича президентом, Петя Порошенко с депутатами попытался захватить трибуну. Избили моего товарища, мы подружились, был силовик из Донецка – то ли альфовец, то ли беркутовец. И тут его вот так вот, как ты говоришь, мутузят. И, конечно же, Петя от меня получил тогда, и они не смогли захватить трибуну.

Он боец, да.

Говорят: «Вот, ему надавали под зад в Крыму». А кто приехал ещё из украинских политиков и пошел вот так среди людей? Он такой, он боец, и он будет, конечно же, бороться. И он мотивирован. Мотивирована Юля. Зеленский, мы уже по нему прошлись.

Юля сейчас пытается провести … ей нужен рывок. Если она не наберет сейчас 5-8%, то её можно уже не считать.

Валентин Филиппов: А за счет чего она может сейчас набрать себе рейтинг?

Олег Царев: Ну, один из вариантов – это ряд кандидатов, которые должны выступить в её поддержку. Она должна показать команду. Сказать: этот будет генеральным прокурором, этот – начальник СБУ, вот этот будет министр такой-то, мы будем наводить порядок в стране. И сейчас ведутся переговоры с целым рядом политиков. Вот Наливайченко, очевидно, выступит в её поддержку. Если все завершится нормально, и 5-8-10 человек выступят в её поддержку, конечно же, это даст эффект. Не только за счет того, что голоса от них перейдут к ней, а за счет того, что просто люди увидят команду.

Валентин Филиппов: Если Зеленский набирает свои рейтинги за счет того, что он, как раз ни к чему не причастен, то Юлия Владимировна может предъявить, что у меня есть своя команда, альтернативная порошенковской.

Олег Царев: Мы видим, что когда приезжал на Украину представитель из Госдепартамента, он встретился с Зеленским, он встретился с Тимошенко, очевидно, встретился с Порошенко….

Валентин Филиппов: Я так понимаю, что вы на сегодня сказали главное. То, как можно это интервью и озаглавить. «Про то, как Царев Порошенко поднял». Я думаю, на этот заголовок люди зайдут.

Олег Царев: Я помню, я стою возле трибуны, меня попросили постоять, кто-то из наших выступал, кто – не помню, кто-то из руководства нашей партии, и был риск того, что не дадут трибуну там заблокируют.

Я подошел просто встал. И выступление было важное, и оно вызвало столько негодования в зале, что Яценюк вскакивает и бежит. Вот он бежит к трибуне, он вскочил на эмоциях, а потом увидел меня, потом замедлил бег, потом подошел ко мне таким тихим шагом и говорит: «Здравствуйте».

Я говорю: «Здравствуйте». Он меня боком обходит и к спикеру с другой стороны, не с той, где я стою, и говорит: «Мы протестуем, мы требуем…».

Валентин Филиппов: Олег, вы извините меня, пожалуйста, я конечно наивный вопрос задаю. Было вот такое, когда депутаты могли оказать сопротивление другим депутатам. Я помню, когда условная Тимошенко была в оппозиции, она легко со своей фракцией захватывала подстанцию какую-то, свет вырубала в Верховной Раде. На сегодняшний момент у «Оппозиционного блока» не такая уж маленькая фракция. И здоровенных мужиков там полно. Но между тем им говорят: «Вот запрещаю вам на русском языке говорить, выключаю микрофон». Ну что за проблема этого красавца Парубия выкинуть оттуда, включить микрофон обратно и говорить на русском? Почему сейчас, когда, казалось бы, в стране культ насилия, вот именно сейчас это стало невозможным?

Олег Царев: Ну, страх. А для того, чтобы этот страх был, и провели как раз серию убийств. Моего товарища, Сашу Пеклушенко, коллега-депутат, бывший губернатор…

Валентин Филиппов: Но нам всегда рассказывали, что Партия Регионов – это главные бандиты. Фильмы снимали об этом. Ахметов как стал Ахметовым нам рассказывали? Он убил всех своих конкурентов. И ни одного раза не справился с политическими противниками. Ладно, это не для интервью – это я так вот. Какие-то беззубые бандиты у нас оказались.

Олег Царев: Какие перспективы, да? Мы могли бы сейчас говорить, кто точно выиграет. Постоянно спрашивают: «А кто выиграет?».

Валентин Филиппов: Америка.

Олег Царев: Это понятно. Но, кто будет возглавлять разграбление Украины? Сказать сложно, потому что у Петра Порошенко админресурс. Арсен Аваков выступил сейчас… он летал в Соединенные Штаты Америки и получил карт-бланш на борьбу с фальсификациями. Петро Порошенко дал команду губернаторам выстроить отношения с милицией на местах. Поверьте мне, как не последнему человеку в Днепропетровской области, губернатор и главный милиционер – это люди, которые вместе осваивают бюджет, вместе на всех днях рождения, они постоянно общаются, у них сложившиеся деловые коррупционные связи.

И была поставлена жесткая команда – оторвать от Авакова местных милиционеров. Это первое, но это не главное.

Самое главное – это то, что Арсен сам побоялся того, что происходит. Улица выходит из-под контроля. Он брал карт-бланш на наведение порядка в Украине, но не на то, чтобы раскачивать лодку. Поэтому такая вот ситуация с Арсеном.

И у Пети Порошенко есть все шансы, чтобы сфальсифицировать и выиграть выборы, но надо понимать, что следующие выборы – парламентские, его страну будет лихорадить, однозначно большинства в парламенте у него не будет. И неприятие этой фальсификации, о которой сейчас знают все, за границей и внутри Украины, – будет такое, что возможно даже совсем…

Валентин Филиппов: Ну и дай Бог. Россия тогда не признает выборов, тогда, с точки зрения России, не будет президента на Украине, а, следовательно, у нас у всех чуть-чуть развязаны руки.

Олег Царев: Мы говорили о том, что сейчас Порошенко и Тимошенко выгоднее встречаться друг с другом, чем с Зеленским во втором туре. Тимошенко и Порошенко могут проконтролировать выборы и, фактически, комиссии могут нарисовать любой вариант.

Валентин Филиппов: Ну, мы-то будем понимать …

Олег Царев: Но они это могут сделать только в том случае, если между собой договорятся. Но если они между собой договорятся, мы с вами это увидим, это будет невозможно утаить, вероятность такая существует, разбросать голоса Зеленского по другим кандидатам. Если это произойдет, Юля, да, будет возмущаться, но не сильно. Если это произойдет, мы об этом узнаем и обязательно об этом скажем.

Валентин Филиппов: Хорошо, огромное Вам спасибо.