Порошенко боится вернуться с саммита НАТО с ксерокопией Будапештского меморандума

Вадим Москаленко.  
26.05.2023 17:04
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Украина


Есть три пути для Украины, которые будут рассматриваться на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе – членство в ЕС и альянсе, гарантии безопасности по примеру Израиля и самый неприятный – «Афганистан».

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Есть три пути для Украины, которые будут рассматриваться на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе...

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«Я буду очень разочарован, если с Вильнюсского саммита украинская делегация привезёт ксерокопию Будапештского саммита 2008 года. Я не хочу больше об этом слышать. Я не хочу больше в резолюции слышать об «открытых дверях».

Открытые двери – дайте нам зайти. А если вы не даёте заходить, то двери не открытые.

…Когда мы говорим, а что же будет после нашей победы? Вопрос стоит, как нам выиграть войну и не проиграть мир», – сказал Порошенко.

Он сказал, что в этой ситуации есть три сценария.

«Первый сценарий – единый, в который верит вся Украина – это членство в ЕС и НАТО. Это означает демократия, реформы, инвестиции, послевоенное восстановление, это означает Украина интегрирована в самую большую организацию мира по безопасности.

Есть второй сценарий, который также нам предлагают, это гарантии безопасности. Что бы вы там ни делали – это будет ксерокопия Будапештского меморандума. Она выйдет на проект, который, условно говоря, называется «Израиль». И гарантии безопасности в лучшем случае будут поставки Украине оружия, для того, чтобы ВСУ воевали, однако это означает войну, которая никогда не закончится, за которую украинцы будут платить высокую цену. Только Израиль воюет с Газой, а мы воюем со вторым наибольшим ядерным государством мира. И цена, и жертвы будут другими.

Поэтому никакие гарантии по безопасности не могут сейчас нами рассматриваться как проукраинский сценарий», – предупредил экс-президент.

Он подчеркнул, что есть ещё третий сценарий, о котором мечтает Россия.

«Этот сценарий называется «Афганистан». Когда на Украине сформирована диктатура, когда Украина не является членом НАТО, когда нам не дают гарантий по безопасности и нам не дают оружия. И это тот сценарий, который является мечтой Путина», – верещал Порошенко, порой срывающимся до визга голосом.

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