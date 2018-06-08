Политнавигатор - Новости России и Украины
08.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Д.Б., Донбасс, Минский процесс, Россия, Украина

Порошенко бредит и отрицает переговоры в Минске


Президент Украины Петр Порошенко отрицает существование Минского формата. Он полагает, что существует только «нормандский формат». Перечисляя его участников, он поставил себя на первое место, а президента РФ на последнее.

«Минского формата переговоров не существует. Кучма никакого участия в Минском формате переговоров не принимает. Существует один формат – нормандский. В нем принимают участие президент Порошенко, президент Макрон Эммануэль, канцлер Меркель и президент Путин. Если вы найдете какой-либо другой формат, где будет Путин, я готов его рассматривать. Уверяю: таких форматов не существует», – сказал Порошенко сегодня студентам Киевского национального университета.

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По его словам, бывший президент Украины Леонид Кучма принимает участие в трехсторонней контактной группе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Не пятисторонней, как хотела Россия. Участниками являются Украина, Россия, и посредник – ОБСЕ. Таким образом доказано, что Россия ведет агрессию против Украины и для остановки этой агрессии мы используем посредническую миссию ОБСЕ. Точка», – сказал Порошенко.

Напомним, что представители ЛДНР принимают участие в Минской контактной группы.

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