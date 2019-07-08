Порошенко будет перемещаться по Киеву на спецавтомобиле

08.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Юрист и экс-глава Администрации президента Андрей Портнов заявил, что на следующей неделе будет ходатайствовать об аресте активов и подробном допросе экс-президента Петра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое заявление он опубликовал в своем телеграм-канале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Порошенко стал на каждом митинге выражать обеспокоенность реваншем и вернувшейся в страну и появившейся на киевских улицах пятой колонной. Слово в слово разделяю озабоченность о реванше, киевских улицах и пятой колонне”, – написал Андрей Портнов.

Портнов также добавил, что “мы бросим еще большую энергию и силы, чтобы он (Порошенко, – Ред.) по киевским улицам передвигался только в специальном автомобиле и по решению суда, раз попросил”.

“На предстоящей неделе будем ходатайствовать об аресте активов и подробном допросе”, – пообещал Андрей Портнов.