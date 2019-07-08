08.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Спецслужбы, Украина
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Порошенко будет перемещаться по Киеву на спецавтомобиле

Юрист и экс-глава Администрации президента Андрей Портнов заявил, что на следующей неделе будет ходатайствовать об аресте активов и подробном допросе экс-президента Петра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое заявление он опубликовал в своем телеграм-канале.

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“Порошенко стал на каждом митинге выражать обеспокоенность реваншем и вернувшейся в страну и появившейся на киевских улицах пятой колонной. Слово в слово разделяю озабоченность о реванше, киевских улицах и пятой колонне”, – написал Андрей Портнов.

Портнов также добавил, что “мы бросим еще большую энергию и силы, чтобы он (Порошенко, – Ред.) по киевским улицам передвигался только в специальном автомобиле и по решению суда, раз попросил”.

“На предстоящей неделе будем ходатайствовать об аресте активов и подробном допросе”, – пообещал Андрей Портнов.

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