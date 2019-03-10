Порошенко будут гнать поджопниками – как в Симферополе

10.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Вчерашняя атака боевиков контролируемого главой МВД Арсеном Аваковым Нацкорпуса на Петра Порошенко сулит украинскому президенту повторение позорного изгнания времен Русской весны из Симферополя, где тогда еще просто олигарху-майданщику пришлось спасаться бегством от разъяренных местных жителей.

Об этом пишет киевский политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белашко напоминает, что среди участников Русской весны в Крыму тогда был и будущий полевой командир Игорь Безлер. По иронии судьбы, в прошлом он работал охранником у Артура Герасимова, ныне – видного депутата от Блока Порошенко.

«Арсен Аваков чисто конкретно показал, у кого «золотая акция» в этом избирательном цикле. А мне завершение предвыборного митинга в Черкассах напомнило первую президентскую кампанию Петра Порошенко, в частности, его поездку в Симферополь, откуда охранник Артура Герасимова провожал его буквально поджопниками», – язвительно комментирует Белашко.