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10.03.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Крым, Политика, Скандал, Украина
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Порошенко будут гнать поджопниками – как в Симферополе

Вчерашняя атака боевиков контролируемого главой МВД Арсеном Аваковым Нацкорпуса на Петра Порошенко сулит украинскому президенту повторение позорного изгнания времен Русской весны из Симферополя, где тогда еще просто олигарху-майданщику пришлось спасаться бегством от разъяренных местных жителей.

Об этом пишет киевский политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белашко напоминает, что среди участников Русской весны в Крыму тогда был и будущий полевой командир Игорь Безлер. По иронии судьбы, в прошлом он работал охранником у Артура Герасимова, ныне – видного депутата от Блока Порошенко.

«Арсен Аваков чисто конкретно показал, у кого «золотая акция» в этом избирательном цикле. А мне завершение предвыборного митинга в Черкассах напомнило первую президентскую кампанию Петра Порошенко, в частности, его поездку в Симферополь, откуда охранник Артура Герасимова провожал его буквально поджопниками», – язвительно комментирует Белашко.

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