«Порошенко бы уже сдал страну» – Парасюк осыпал Зеленского комплиментами

Владимир Зеленский, в отличие от предшественника Петра Порошенко, – прекрасный верховный главнокомандующий, речи которого приятно слушать любому украинскому военному в окопе.

Об этом в интервью пропагандистке Наталье Мосейчук заявил бывший сотник Майдана, экс-депутат Верховной рады, вступивший ныне в ВСУ Владимир Парасюк передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Если бы был на нынешнем месте предыдущий президент, у нас бы страны не было. Он был не способен принять настолько волевое решение. А этот принял, и за это ему уважение. Я вообще Владимира Александровича делю на две персоны: политик и верховный главнокомандующий. Вопросов к нему как к верховному главнокомандующему у меня нет. Я смотрю его речи в странах Европы, вообще мира – он говорит то, что хочет слышать украинский военный. Он ставит те акценты, которые нужны. А Владимир Александрович политик – это уже другая история, мы уже разберёмся после победы, и он сам разберётся, что ему нужно. И я ему, честно говоря, не завидую, потому что этот период будет в разы тяжелее, чем война», – лебезил перед Зе-властью Парасюк.

По его словам, Путин просчитался насчёт Зеленского.

«Опять же, я не хочу давать анализ, но он просчитался с Владимиром Александровичем. Он думал – «та, на что они способны. Порошенко не был способен, а этот тем более». А этот, оказалось, пришёл и сказал ему: «Хочешь повоевать? Давай повоюем», – радуется нацист.

Он призвал всех, кто не поддерживает избранную большинством власть, покинуть Украину.

«Я живу по такому принципу: если ты живёшь в этой стране, ты родился, ты подписался быть гражданином страны, ты получил паспорт этой страны – у нас есть такое понятие как государство. Государство – это территория и люди, которые там живут, и правила, которые они построили. И эти правила определяет большинство людей, демократические выборы. И, если это большинство выбрало такого президента, такого главу Верховной рады, депутатов, то я, даже будучи меньшинством, должен это воспринять. А если мне это не подходит, я – чемодан, вокзал, и кому что ближе – кому Россия, кому Европа. Или ты подписываешься под эти правила, или, если тебе эти правила не подходят, то иди их меняй. А сидеть дома и кричать на всю страну – «это не мой президент, я не буду выполнять эти законы» – это и есть наибольшая проблема нашего общества. Непонимание формы. А я её понимаю. Я так живу, жил и буду жить», – заключил напоследок боевик.