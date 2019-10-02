Порошенко был прав – Зеленский принимает государственные решения под веществами

02.10.2019, Киев, Игорь Петров

Есть признаки того, что президент Украины Владимир Зеленский страдает синдромом гиперактивности и вынужден принимать сильнодействующие препараты для снятия его симптомов.

В таком случае, высказывания Петра Порошенко о том, что Зеленский принимает наркотики, имели под собой основание.

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Об этом на ютуб-канале PolitWera заявил Александр Сосновский, шеф редактор аналитического портала World Economy, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть такой синдром гиперактивности и дефицита внимания, он очень хорошо известен. Им страдают и дети и взрослые страдают. Иногда бывает, что ребенок вырастает с таким синдромами с ним остается.

Синдром гиперактивности характеризуется тем, что субъект, который страдает этим синдромом (ребенок, то ли взрослый человек) с трудом может концентрироваться на выполнении какого-то одного дела, он скачет с одного на другое и его внимание быстро переключается.

Он увлекается одним, потом бросает и занимается другим, он может быть в эйфорическом состоянии от одного предмета, а через некоторое время этот предмет может начинать ненавидеть. Он не всегда способен воспринимать речь, а очень часто он воспринимает эту речь и каким-то внутренним подсознанием перерабатывает ее для себя, вытаскивая из того, что ему говорится, совсем не то, что ему хотели бы сказать. Делает какие-то свои выводы.

Не могу сказать, что это серьезное заболевание, но страдают этим действительно многие люди.

Этот синдром лечится различными путями – и психотерапией, и медикаментозно. Одной психотерапией вылечить это очень сложно, если вообще возможно. Очень часто для лечения таких детей и взрослых применяются сильнодействующие средства, начиная от галоперидола и заканчивая, допустим, марихуаной в определенных количествах.

Я совершенно не хочу таким образом сказать, что господин Зеленский, если он действительно страдает этим синдромом, лечится подобными средствами. Но я вспоминаю высказывания Порошенко по поводу Зеленского и вспоминаю некоторые выступления Зеленского, его достаточно неадекватное поведение на каких-то пресс-конференциях. Можно сделать определенную заочную диагностику и прийти к выводу, что действительно, есть признаки того, что у него в определенной степени присутствует такой синдром. Утверждать это я не хочу, но такие признаки есть.

Тогда предположение, что он периодически используют какие-то средства для того, чтобы заглушить в себе это скачкообразное состояние – они могут иметь под собой место. Тогда это достаточно серьезная вещь, потому что человек, который принимает такие средства, находится не в совсем нормальном состоянии.

Он находится под действием лекарств, а это значит, что принятие решений государственного плана может находиться в зависимости от того, принимал ли человек такие лекарства в данный конкретный момент или нет», – делает вывод Сосновский.