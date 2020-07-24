Порошенко через фирмы-прокладки продолжает наживаться на перепродаже газа украинцам

24.07.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский не сделал ничего чтобы уничтожить созданные его предшественником фирмы-прокладки, которые перепродают газ из Европы с наценками.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно приняли решение повысить цену на газ на 7%. Для этого нет никаких оснований. Сегодня цена на европейской бирже – 56 долл за тыс куб.м. С момента начала падения цена на газ на европейском рынке упала втрое. Почему на европейской бирже цена на газ упала втрое, а правительство повышает цену? Это маразматично.

Если 56 долларов стоит газ на европейской бирже, то добавьте туда налоги и транспортировку и без всяких наценок продайте людям. А можно украинский газ по украинской цене отдать людям и это даже будет меньше чем 56 долл, думаю, по 45 долл можно будет продать.

Сегодня отдают по 145 долл, покупают по 56. когда президентом был Порошенко, в Европе были созданы посреднические компании, которые им контролируются, которые пропускали через себя газ, накручивали цену и потом продавали людям втрое дороже.

Пришел новый президент. Я от него ожидала, что он за неделю введет это правило: украинский газ – украинцам, европейский газ без наценок – украинцам. К сожалению, остались те же посредники в Европе, те же фирмы-прокладки, на которых остается часть откатов, и газ в Украину проводится не напрямую от оптовых поставщиков, а через эти прокладки.

«Нефтегаз» увеличивает цену на газ и люди все это потребляют. Поэтому при самой низкой в Европе зарплате у нас самые высокие в Европе тарифы. И люди не могут купить еду», – заключила Юлия Тимошенко.