Порошенко чуть не побили жители Черниговщины

02.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко взбесил жителей Черниговской области своим наплевательским отношением к простым украинцам.

Об этом в эфире телеканала «112» рассказал кандидат в президенты, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда президент Порошенко ехал на мою родную Черниговщину, думал, что его там с караваем будут встречать. В Козельце чуть не побили.

Обступили люди, причём, не хотели его бить, пришли с миром, спрашивают, как прожить на 1500 гривен пенсии (около $50, – ред.) как прожить на копеечную зарплату, как продать литр молока, прокормить семью, когда литр молока пять гривен? А президент отмахивается от людей, как от надоедливых мух и говорит: «Я за то не отвечаю! Я за это не отвечаю» Зачем нам президент, который ни за что не отвечает?» – возмутился Ляшко.