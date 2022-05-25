Порошенко дал отмашку на диверсии против Крыма

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Новости Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко лично согласовал диверсию по подрыву электроопор на границе Крыма и Херсонской области.

Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко дал добро на эту спецоперацию, а мы знаем точно из достоверных источников, что он проводил совещания по подрыву [энергоопор]. Когда к нему пришли, он дал добро. Они его убедили, что если они это сделают, все ляжет, и крымчане быстро побегут в Украину сдаваться», – сообщил Константинов.

Рабочая группа, которая занималась сбором документов по водной блокаде Крыма, сейчас собирает факты по блокаде энергетической. В ноябре 2015 года банда экстремистов во главе с бывшим вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым подорвала опоры линий электропередач, по которым электроэнергия поступала в Крым с территории Украины.

Два месяца крымчане жили в режиме почасовой подачи электричества, пока со стороны Краснодарского края по дну Керченского пролива не проложили кабель с перекачкой 800 МВт в сутки. В регионе был введен режим ЧС.

Ислямов приговорен заочно к 19 годам заключения и компенсации ущерба в 1 миллиард рублей. Имущество Ислямова находится под арестом.

Всего Крым предъявит Украине иски по 5 блокадам полуострова: водной, энергетической транспортной, банковской и продовольственной.

Одновременно власти Крыма настаивают на привлечении к уголовной ответственности 12 организаторов блокад: экс-нардепа Верховной рады Андрея Сенченко, лидеров запрещенного меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова, экс-вице-премьера Республики Крым Ленура Ислямова, бывшего президента Украины Петра Порошенко, экс-представителя президента Украины в виртуальной АРК Бориса Бабина, экс-главу Государственного агентства водных ресурсов Василия Сташука, экс-нардепов Игоря Луценко и Владимира Парасюка, бывшего главу Херсонской области Андрея Путилова, а также экс-главу администрации Геническа (Херсонская область) Александра Воробьева.

Генеральная прокуратура РФ направила материалы в европейские судебные органы с целью признания геноцидом всех действий Украины по отношению к гражданам РФ, которые проживают в Крыму.