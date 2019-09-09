Порошенко дал задание боевикам С14

09.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко дал задание боевикам ультраправой организации С14, которая курировалась СБУ в годы его президентства, собирать людей, которых сняли с довольствия МВД и СБУ при Зеленском, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает украинский телеграм-канал “Легитимный”.

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По информации телеграм-канала, боевикам С14 выделили деньги для мотивации привлекаемых “активистов”.

“Собирают всех из радикалов, особенно интересны все с Азова, «Нацкорпуса и нацдружин», а также «несистемные» радикалы. Старшим дают уже зарплату от 2000$, под раскачку ситуации. Хотят собрать 3000-5000 человек, пока формируют списки”, – говорится в сообщении.

“Легитимный” считает, что таким образом оппоненты Владимира Зеленского «скрыто» готовятся к осенним протестам.