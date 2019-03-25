25.03.2019, Киев, Игорь Петров

Штаб Петра Порошенко делает ставку на «тактику мелких порезов» – режим задействует целый ряд мелких нарушений на предстоящих выборах, которые в совокупности могут обеспечить необходимое количество голосов для выхода нынешнего президента во второй тур.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти нарушения хотя и незначительны по отдельности, но это тактика мелких порезов – они наслаиваются друг на друга и, в общем, могут дать необходимый миллион голосов, которые будут определяющими для голосования. С учетом того, что еще что-то могут подрисовать в комиссиях, что идет массовая скупка голосов, хотя и не очень эффективная», – сказал эксперт.