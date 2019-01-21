Порошенко демотивирует электорат своих оппонентов
Раскол партии «Оппозиционный блок» с переходом депутата Юрия Бойко в оппозиционную платформу «За жизнь» и разъединением электората выгоден, прежде всего, действующему украинскому президенту Петру Порошенко.
Такое мнение в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» высказал киевский политолог Павел Рудяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас раскол «Оппозиционного блока» играет негативную роль. То, что они делят между собой, это в значительной степени их дело. Но что делать избирателям? Этих избирателей так отсекают.
Порошенко мотивирует свой электорат, которого у него 5-7%. Но для него и его технологов важнейшая задача – демотивировать электорат, который против него. Вот они 2 миллиона оставили в России без права голосовать, в Донбассе. Наши граждане, формально избиратели в Донбассе на территориях, которые не контролируются правительством. Они же тоже могли бы голосовать. Теперь этих избирателей не будет.
Весь условный бело-голубой оппоблоковский электорат год назад составлял 20-22%. Сегодня это 10%. Против этого оружие оппозиции – это только объединение и борьба за каждую десятку и сотку голосов…
Реально раскол в оппозиционном лагере объективно играет на руку слабому кандидату, у которого есть ресурсы, чтобы подвинуть синих, то есть на Петра Порошенко», – пояснил политолог.
По его мнению, украинская оппозиция уже не рассчитывает на победу в президентской гонке и делает ставку на лидерство в парламентских выборах.
«Я думаю, что на треье-четвертое место мог бы рассчитывать Александр Вилкул, он мог бы набрать 7-10%. Но это оптимистический сценарий. А пессимистический сценарий, что Вилкул и Бойко не выйдут за 5%. Мураев может подтянется под 5%, если прикидывать, то это с 4 по 6 места.
Но я думаю, что они не делали ставку на президентские выборы, это разминка в спортзале перед парламентскими выборами. А на парламентских выборах, я думаю, можно ожидать всяческие движение интеграционного и объединительного характера. Но многое будет зависеть от того, кто у нас победит на президентских выборах», – резюмировал Рудяков.
Напомним, ранее Павел Рудяков заявлял, что бывшие члены «Партии регионов» в очередной раз предадут Юго-Восток на предстоящих выборах президента Украины, не сумев договориться о едином кандидате, либо же тайно сотрудничая с правящим националистическим режимом.
Метки: Павел Рудяков, Петр Порошенко, президентские выборы на Украине, Юрий Бойко
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