Порошенко денонсирует Украину

29.08.2018, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Петр Порошенко, заявляя о необходимости денонсации договора о дружбе с РФ, пытается нажить политический капитал перед выборами.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

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«Псевдоукраинская триада “армия – язык – вера” не работает. Электорат отбить у Тимошенко не получается, уже двухкратный отрыв. Если будет единый кандидат от юго-востока, неважно, кто именно, то во второй тур выйдет этот кандидат и Тимошенко. А третье место с большой долей вероятности займет Гриценко. Может, даже он сохранит второе. То есть Порошенко ничего не светит. Поэтому надо предпринимать какие-то радикальные действия. Вот он и предпринимает”, – сказал Белашко.

Он также отметил, что Большой договор и так фактически не работает, а потому разрывать особо нечего.

Кроме того, полагает эксперт, будут приняты ряд скандальных решений гуманитарного характера, предусматривающих дальнейшее ущемление русского языка и давление на каноническое православие.

“Это сугубо предвыборные потребности, истеричные попытки найти хоть какие-то инструменты, чтобы вернуть популярность и переизбраться на второй срок. Не думаю, что в политическом плане расторжение договора что-то даст, потому что рейтинг Порошенко определяется другими факторами, а не декларациями”, – подчеркнул политолог.

Он также добавил, что денонсация договора несет для Украины плохие последствия в правовом смысле, поскольку было зафиксировано взаимное признание границ.

«Если договор денонсируется, то убирается правовая база, на основании которой Украина требует от РФ уважения собственных границ, которые сложились на 1991 год. Фактически, если Украина денонсирует этот договор, то требовать от России вернуть Крым или Донбасс или еще что-то будет просто с правовой точки зрения сомнительно, потому что Украина отказывается от той правовой основы, на которой фиксировано то, что Крым, Донбасс или Закарпатье – это Украина. В правовом плане это может иметь для Украины нехорошие последствия», – предупреждает Белашко.