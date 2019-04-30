30.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
Порошенко договорился о встрече с Зеленским – будет передавать дела
Петр Порошенко позвонил новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов, которые сегодня объявила Центральная избирательная комиссия, а кроме того договорился о встрече, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщила пресс-служба АП.
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“Владимир Зеленский и я во время телефонного разговора договорились встретиться в ближайшее время”, – отметил Порошенко.
По итогам повторного голосования на очередных выборах президента Украины избранным президентом Украины является Владимир Зеленский.
Спасибо!
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