Выборы
30.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Политика, Украина
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Порошенко договорился о встрече с Зеленским – будет передавать дела

Петр Порошенко позвонил новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов, которые сегодня объявила Центральная избирательная комиссия, а кроме того договорился о встрече, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-служба АП.

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“Владимир Зеленский и я во время телефонного разговора договорились встретиться в ближайшее время”, – отметил Порошенко.

По итогам повторного голосования на очередных выборах президента Украины избранным президентом Украины является Владимир Зеленский.

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