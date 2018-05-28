28.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Порошенко договорился с болгарами вместе строить дорогу из Рени в Варну

Украина и Болгария договорились активизировать строительство дороги между Одесской областью, Рени и Варной через территорию Румынии, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом на странице в Facebook сообщил президент Петр Порошенко по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

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«Договорились активизировать строительство дороги по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной через территорию Румынии. Мы надеемся привлечь для этого материальные ресурсы ЕС», — написал президент.

«Будем делать все возможное, чтобы в перспективе за несколько часов можно было легко доехать из Одессы в Варну», — заявил Порошенко.