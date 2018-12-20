Порошенко доложили из космоса количество русских военных

20.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия с конца августа укрепила свою военную группировку вдоль границы с Украиной — от Беларуси до Крыма и Приднестровья, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, в наземную группировку России, находящуюся в Донбассе и Крыму, входят 28 батальонов тактических групп, более 1120 танков, 2600 бронемашин, 1230 артиллерийских систем и более 440 ракетных систем залпового огня. Кроме того, как уверяет Порошенко, вдоль границ расположены 6 оперативно-тактических ракетных комплексов.

Порошенко уверяет, что, по данным космической разведки, российские танки якобы находятся на расстоянии 18 км от украинской границы. По его словам, на одном из направлений с середины сентября численность российских танков выросла почти втрое — с 92 до 250 единиц.

«Мы усилили противовоздушную оборону государства, усилив Воздушные Силы на опасных направлениях. Наша линия обороны укреплена максимально, а украинские военные в любой момент готовы дать ответ на провокационные действия агрессора», — написал Порошенко.