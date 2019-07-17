Порошенко достал даже Гройсмана: премьер обрушился на экс-президента с обвинениями

17.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил бывшего президента Петра Порошенко в нечестной предвыборной борьбе накануне парламентских выборов и махинациях вокруг использования средств предвыборного фонда, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он аявив на заседании правительства 17 июля, сообщает издание Зеркало недели.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“В последние недели запущена такая целенаправленная грязная полет технологическая игра, которая заполонила СМИ и соцсети. Мол люди, вы не голосуйте за демократические партии, потому что они непроходимы, а голосуйте только за одну партию Петра Порошенко. В чем манипуляция? Есть разные социологические опросы , они по-разному определяют, кто проходит в парламент. в конце это решать не отдельным политическим деятелям, а людям, которые должны свободно прийти и проголосовать за кого они хотят “, – заявил Гройсман.

Он отметил, что собрал информацию о десятках аккаунтов в интернете, которые финансируются с нарушением законодательства

“Хочу обратиться в полицию и передать ей эту информацию, один раз вы не дали сфальсифицировать выборы … Сегодня дискредитируются абсолютно все демократические силы, поэтому я рассчитываю что правоохранительные органы дадут этому оценку”, – добавил Гройсман.

Скандал прокомментировал украинский политолог Андрей Золотарев.

“Гройсман на заседании правительство фактически обвинил Порошенко в грязных технологиях против конкурентов по выборам, в манипуляциях и фальши. Зная неконфликтный характер Владимира Борисовича надо было постараться так достать премьера. Не секрет, у Порошенко в отношении Гройсмана бытует подход « все твое мое». Тоже самое и с другими. Прием неоригинален, дескать только Порошенко проходной, а другие «демократы» пролетают. Отсюда ходы вроде СМС -рассылки в Львовской области, впрочем сама по себе кампания дезинформации на порядок масштабнее. Склонность к мелкому жульничеству как видим никуда не делась”, – пишет политолог на своей страничке в соцсети.