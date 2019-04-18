Порошенко довел Тимошенко до истерики одним звонком
Юлия Тимошенко заявила, что получила звонок с записью голоса Петра Порошенко, который просит проголосовать за него 21 апреля, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко
Reuters и сообщила читателям на своей странице в Facebook.
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«Твоё лицо, когда берёшь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него», — написала она, опубликовав свою фотографию во время телефонного звонка.
Ранее стало известно, что предвыборный штаб кандидата Порошенко проводит обзвон избирателей — в ходе звонка звучит запись голоса пока еще действующего президента, который просит проголосовать за него 21 апреля. Украинцы в соцсетях высказывают по этому поводу массовое возмущение.
Кроме того, на улицах Киева появилась наглядная агитация, пугающая избирателей апокалипсисом и всяческими бедами, если они не проголосуют во втором туре за Порошенко.
Спасибо!
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