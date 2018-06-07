07.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Колониальная демократия, Коррупция, Украина

Порошенко думает, что облапошил американцев


Режим Петра Порошенко осуществил махинации с принятым сегодня Верховной Радой законом об Антикоррупционном суде, введения которого неоднократно требовал Запад для контроля над украинской верхушкой.

Появление нового органа будет откладываться при помощи бюрократических проволочек, чтобы под обвинения о коррупции не попало нынешнее руководство Украины. Об этом в эфире меджлисовского канала «ATR» рассказал экс-премьер Украины Юрий Ехануров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Грамотные люди у нас работают в парламенте. Хоть и ленивые, но свою выгоду видят далеко наперёд.

Пойдёт работать бюрократия, было столько замечаний и поправок, а это значит, что Парубий сможет подписать закон не раньше, чем через две недели. Потом президент еще месяц будет рассматривать. То есть тянут до осени, чтобы суд не разбирался с этим составом парламента, этим президентом и его окружением.

Этот суд будет работать для последователей.

Давайте говорить реально – сначала будет долго создаваться комиссия, потом будут долго подбирать состав суда, а потом часть общественности будет говорить, что подобрали не тех, и так далее», – пояснил Ехануров.

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