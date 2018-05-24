24.05.2018, Львов, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Киев, Колониальная демократия, Общество, Политика, Пропаганда, США, Украина

Порошенко: «Джавелины» – это символ единства США и Украины за деньги Януковича


«Джавелины» – символ единства США и Украины, развивающей военную инфраструктуру за счёт конфискованных миллиардов Януковича.

Об этом во время трансляции «5 каналом» торжественного открытия нового железнодорожного Бескидского тоннеля в Карпатах заявил президент Украины Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы провели первое испытание современного противотанкового комплекса третьего поколения «Джавелин», который неимоверно эффективный, бьёт вражеские танки прямо с воздуха в наименее защищённые зоны. И сегодня это – символ нашего эффективного сотрудничества в рамках Североатлантического договора с США. Испытание прошло блестяще!», – заявил Порошенко.

По словам украинского президента, вчера его делегация была на полигоне Широкий Лан, где строятся новейшие казармы, которые уже к осени будут готовы.

«Никогда в таких темпах Украина не строила военные объекты. И сейчас от вас мы также едем на военные объекты, где за счёт полутора миллионов долларов, конфискованных у Януковича и его клики, будем строить сельскую медицину, армию, производить боеприпасы. Чтобы строить уже не казармы, а общежития для украинских контрактников», – добавил Пётр Порошенко.

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