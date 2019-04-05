Порошенко едет к Меркель договариваться о путях отступления

05.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Германские СМИ раскрыли существование в Польше «фабрики троллей», которая занимается проведением различных антироссийских информационных кампаний в Интернете – сейчас «бот-ферму» привлекли к работе по пиару предстоящего визита в Германию пока еще украинского президента Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера, буквально, немцы вскрыли такую штуку. В Польше, оказывается, работает целая фабрика троллей, которая создаёт информационные фейки. Она, естественно, работает не только на Германию.

Понятно, что польская фабрика троллей, информационные батальоны и полки, которые работают сейчас, в том числе, против России, они, конечно, создают целую массу различных подложек информационных о том, что и как происходит на Украине.

Вот, в частности, сейчас муссируется тема визита Порошенко к Меркель. Вот очень важная тема. Приедет Порошенко к Меркель, и всё будет решено. Давайте мы это разберём очень коротко, по косточкам.

Во-первых, так, визит Порошенко к Меркель уже не может расцениваться как визит президента Украины к канцлеру Германии. Это человек, который уже не является практически президентом, а только кандидатом.

Второе, с точки зрения дипломатического протокола и принятых в Германии этических норм, не будет Меркель, уверен на сто процентов, обсуждать с Порошенко никакие вопросы о том, какой кандидат предпочтительнее, может быть избран и кого поддержит Германия.

Два вопроса будут стоять на повестке дня. Первое, Порошенко будет просить денег, потому что у него ещё после визита в Берлин, если Берлин вдруг даст какие-то деньги, будет возможность чем-то задобрить публику.

И второй вопрос, Порошенко будет разговаривать с Меркель о том, как ему получить вид на жительство после того, как он проиграет, скорее всего, второй тур выборов, если он в них попадёт.

Я думаю, что ни первого, ни второго он не получит, а Германия будет очень внимательно смотреть за тем, что происходит на Украине», – подчеркнул Сосновский.