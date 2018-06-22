22.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Киев, Колониальная демократия, НАТО, Общество, Политика, Украина

Порошенко едет на саммит НАТО – уговаривать дать Украине план действий для членства


На саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля, президент Украины Петр Порошенко презентует евроатлантистам закон о нацбезопасности и обороне, принятый накануне Верховной Радой по настоянию США, и будет просить лидеров стран Альянса предоставить план по вступлению в организацию.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил секретарь парламентского комитета по обороне, член фракции Блок Петра Порошенко, Иван Винник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«11-12 июля состоится саммит НАТО. Президент Порошенко, который будет представлять Украину, будет иметь все основания говорить, что Украина реформировала сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО. Он сможет предоставить письмо, подписанное четырьмя послами в поддержку комитетской версии проекта, в которой четко определено и подтверждено, что все стандарты проголосованы уже Верховной Радой. Это создает определенные политико-правовые позиции и дипломатические переговорные позиции для Украины, чтобы получить план действий по вступлению в НАТО. После этого у Украины появляется переговорная позиция просить, требовать, настаивать осуществить действия и взять Украину в НАТО», – заявил Винник.

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