04.12.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Украина
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Порошенко едет в Донбасс лично проводить своих боевиков в последний путь

По данным разведки ДНР, в ближайшее время гп линию фронта  ожидается прибытие президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным разведки ДНР, 6 декабря в зону «ООС» ожидается прибытие главного украинского олигарха Порошенко.

«Украинский бизнесмен планирует посетить штаб «ООС» для ознакомления с обстановкой в зоне оккупации, оценить моральное состояние боевиков, которых планирует кинуть в ближайшее время на убой ради достижения своих политических целей. Там же планируется встреча с руководителями оккупационных администраций Донецкой и Луганской областей с целью привлечения их ресурсов в подготовке агрессии против республик», – сообщил Даниил Безсонов.

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