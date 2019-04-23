Порошенко еще пригодится новой власти для борьбы с Тимошенко

23.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Действующий президент Украины Пётр Порошенко и вся его команда находятся на чемоданах и готовы покинуть страну, но новый президент Владимир Зеленский может позволить им остаться.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сказал, что существуют предпосылки для возбуждения уголовных дел против Порошенко.

«Я знаю, что в момент после дебатов около ста чартеров перевели в дежурный режим, когда пилот и команда ночуют на борту судна, чтобы ВИП-пассажиры могли в любой момент улететь. Поэтому действительно, вся команда Порошенко сидит на чемоданах.

Порошенко многократно делал всё, чтобы найти, куда ему можно уехать. Он вёл переговоры, ему отказали Израиль, США. Поездки к лидерам европейских стран тоже были связаны с тем, чтобы договориться, чтобы туда можно было уехать, получить убежище. Испания отпадает, поскольку там он купил виллу за офшорные деньги. А к своему убежищу надо было подойти разумно, не жадничать, заплатить налоги. Но не смог переступить через себя», – отметил Царев.

По его мнению, новый президент Владимир Зеленский может позволить Петру Порошенко и дальше заниматься политикой на Украине, чтобы расколоть оппозицию между ним и Юлией Тимошенко.

«С другой стороны, внутри Украины другая ситуация. В политике всё не очевидно. Если Порошенко убрать из Украины, то лидером оппозиции будет Тимошенко, а это последний человек, кого Зеленский хочет видеть в качестве премьер-министра. Потому что он не хочет быть формальным президентом при очень сильном премьере.

Очевидно, что лидером оппозиции будет Тимошенко, и она знает об этом. Во время всей избирательной кампании, начиная с того, что она не вывела людей на Майдан после 1 тура – это было понимание того, что её главный конкурент теперь Зеленский, а не Порошенко, и теперь ей предстоит долгая, выматывающая война с Зеленским.

Если убрать Порошенко, то у Тимошенко не будет альтернативы. Поэтому как сложится ситуация, какое решение примет штаб Зеленского, когда пройдут эмоции, ещё неизвестно. Вполне возможно, что Порошенко разрешат остаться, провести партию и расколоть электорат Тимошенко», – добавил экс-нардеп.