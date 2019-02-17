17.02.2019, Мюнхен, Михаил Рябов

Запад должен принудить Россию уйти с Донбасса на условиях Украины, в противном случае существование украинского государства оказывается под угрозой, признал Петр Порошенко на конференции по безопасности в Мюнхене.

«Меня очень смущает, когда я слышу, как некоторые говорят, что Украина и Россия должны прекратить стрелять. Если Россия прекратит стрелять, будет мир. Если Украина прекратит стрелять, не будет Украины», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Далее Порошенко вернулся к старым тезисам об Украине – «защитнице Европы» и начал стращать Запад тем, что Россия вскоре повторит свои жесткие действия, продемонстрированные у Керченского пролива, и в Балтийском море.

«Хочу напомнить, что атака на украинские корабли в Керченском проливе имеет очень интересное объяснение со стороны России: они защищают Керченский мост. Представьте русскую атаку в Балтийском море с целью защиты «Северного потока-2» через несколько лет. Надо иметь значительно лучшую координацию наших действий», – сказал он.

«Мы можем победить, только если мы будем объединены. И я оптимистично настроен относительно нашей победы», – заключил Порошенко.