04.06.2018, Киев, Игорь Петров
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Украина, Экономика коллапса

Порошенко гадит и гадит экономике Украины


Анонсированный Петром Порошенко с прицелом на президентские выборы выход из СНГ обернется для Украины окончательной потерей рынков всех стран Содружества.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже есть предварительные прогнозы. Тот набор договоров, который существует в рамках СНГ, в значительной мере предотвращает административное (или выходящее за рамки норм) выдавливание той или иной страны с рынка.

Наши экономисты говорят о том, что, если бы не определенный набор соглашений и правил в рамках СНГ, Беларусь, которая превосходит Украину по уровню экономического развития, и бизнес которой гораздо эффективнее, уже давно выдавила бы украинский экспорт с белорусского рынка.

Этого не происходит, потому что набор правил и соглашений в рамках СНГ смягчает эти отношения и позволяет той или иной стране занимать какую-то долю в рынке других государств. Будет ли это так и дальше – трудно сказать», – поделился своими опасениями украинский эксперт.

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