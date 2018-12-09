Порошенко: Галичина жаждет крови

09.12.2018, Львов, Владимир Гладков

С введением военного положения на Украине в военкоматы как Львовщины, так и всей Галчины сразу же «ломанулись» ветераны «АТО».

Об этом в интервью телеканалу «Перший Захидный» рассказал президент Украины Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас в полной мере используем возможности военного положения для усиления нашей обороноспособности, и я хочу поблагодарить и львовян, и галичан за очереди в военкоматах наших ветеранов, которые сегодня готовы стать плечом к плечу с действующими бойцами для защиты Украины.

Это именно то, что я хочу видеть, и почему я горжусь нашими ветеранами, нашими военными, нашими вооружёнными силами», – заявил Порошенко.