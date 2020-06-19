Порошенко готов идти в тюрьму, чтобы вернуться к власти

19.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Нерешительный и не очень умный президент Украины Владимир Зеленский сам делает всё, чтобы к рулю на Украине вернулся его предшественник Пётр Порошенко.

Об этом у себя в Facebook написал блогер-майданщик, убеждённый «порохобот» Карл Волох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Две недели назад у меня была длительная беседа с ПАП (Порошенко – ред.). И хотя сам тезис там прямо не артикулировался, я для себя сделал вывод, что он полностью готов пойти за решётку. Причем, речь не о жертвенности или покорности судьбе, а о его готовности вывести Зеленского на прямое лобовое столкновение – независимо, как дорого это будет стоить ему лично.

Тогда я этим наблюдением с вами не поделился, так как не был уверен, имею ли на это право. Но вчера он (ПАП) сам это де-факто озвучил, сказав, что не готов дать «личное обязательство» в плане меры пресечения, чем вызвал приступ диареи как у судьи, так и в Генпрокурора и, очевидно, самого Зеленского», – рассказал Волох.

Здесь «порохобот» сделал примечание, обращая внимание на то, что, помимо «чугунных яиц», предмет его обожания в первую очередь «очень опытный, тёртый, хитрый и острый политик».

«Он просчитал, что сейчас (не раньше и не позже) он оказался в классической win-win ситуации. Если власть примет приглашение пободаться и закроет его, в ситуацию вмешается Запад, патриотический лагерь моментально мобилизируется, а рейтинг существенно прыгнет. Если же «Янелох» испугается (тем более, что обвинения смехотворны), Порох возвращается в привычную для себя позицию Виннера, который даже из оппозиции диктует власти повестку дня. И это также добавит баллов его популярности», – раскрыл хитрый план Порошенко блогер.

При этом он отметил, что «этот классический пас» дал Порошенко сам Зеленский.

«Неопытный, не слишком умный художник с рефлексами институтки периода полового созревания делает всё, чтобы как можно быстрее вернуть Порошенко к рулю страны», – уверен Волох.

В то же время в постскриптуме порохобот снизил спесь и озвучил общие с Порошенко опасения.

«Порох также прямо сказал, что разделяет мои опасения, что в следующем Майдане активную роль будет играть Путин, и есть всеми силами избегать силовых столкновений. Лучший вариант – найти способ переформатировать власть без жесткого противостояния.

От себя добавлю: это означает экстремальную важность давления на власть через мирные акции, а ключевым фактором становится их массовость», – написал Волох.