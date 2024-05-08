Порошенко готов отвести войска за Днепр – Карасев

Елена Острякова.  
08.05.2024 11:55
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия


Ранее воинственные украинские эксперты заговорили о готовности сдать Донбасс и Харьков, чтобы спасти армию.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Да это так» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее воинственные украинские эксперты заговорили о готовности сдать Донбасс и Харьков, чтобы спасти армию....

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«Если мы пойдем по пути предложений со стороны некоторых кругов, близких к Порошенко, о том, что нечего за Донецкую область цепляться. Надо отвести войска. Кто-то скажет: а давайте за Днепр отведем. Харьков? Его все равно бомбят. Предложения на полном серьезе», – сказал Карасев.

Он считает, что дилемму «люди или земля» Украина должна решать комплексно, в том числе, дипломатическими путями. Политолог привел в пример Стамбульские соглашения, которые Киев подписал «без спросу у Запада».

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